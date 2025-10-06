दस माह में अधिवक्ता पर दूसरी बार जानलेवा हमला, सरेआम फायरिंग, सरियों से मारपीट

धौलपुर। बाड़ी शहर में घंटाघर के पास की घटनाबाड़ी. शहर के बीच बाजार में घंटाघर के पास सोमवार को सुबह घर से कोर्ट जा रहे वरिष्ठ अधिवक्ता रामनिवास मित्तल पर हमले का मामला सामने आया है। घटना में तीन लोगों ने अधिवक्ता को स्कूटी से खींचा और सडक़ पर गिरा दिया। इसके बाद लोहे के सरियों और ईंटों से ताबड़तोड़ हमला किया गया। बगल में मिष्ठान की दुकान से घी भरी कढ़ाई को भी अधिवक्ता पर पटक कर जलाने का प्रयास किया। घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है। घायल अधिवक्ता को सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
घटना को लेकर घायल अधिवक्ता रामनिवास मित्तल ने बताया कि उनसे कोर्ट में चल रहे केस को लेकर कुछ लोगों से पुरानी रंजिश चल रही है। जिसमें उन पर करीब दस महीने पहले 16 जनवरी को पहले भी हमला हो चुका है। सोमवार को 11 बजे के करीब जब वह कोर्ट जा रहे थे तो बीच बाजार घंटाघर पर तीन लोगों ने उन्हें जबरदस्ती रोक और स्कूटी से खींचकर नीचे गिरा दिया और सरियों से हमले किया। एक पैर में कट्टे से फायर किया साथ में दो फायर हवाई किए। हमले के दौरान आरोपियों ने उन पर भट्टी पर रखी कढ़ाई में भरे लिक्विड से जलाने का भी प्रयास किया जिसमें वह बाल-बाल बच गए।
फिलहाल घटना को लेकर कोतवाली थाना अधिकारी अमित शर्मा, एसआई हरवीर सिंह और पुलिस टीम मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। अधिवक्ता का अस्पताल में उपचार चल रहा है। जिनका पर्चा बयान भी पुलिस ने लिया है। मामले की जांच जारी है।
