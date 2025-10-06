दस माह में अधिवक्ता पर दूसरी बार जानलेवा हमला, सरेआम फायरिंग, सरियों से मारपीट

घटना को लेकर घायल अधिवक्ता रामनिवास मित्तल ने बताया कि उनसे कोर्ट में चल रहे केस को लेकर कुछ लोगों से पुरानी रंजिश चल रही है। जिसमें उन पर करीब दस महीने पहले 16 जनवरी को पहले भी हमला हो चुका है। सोमवार को 11 बजे के करीब जब वह कोर्ट जा रहे थे तो बीच बाजार घंटाघर पर तीन लोगों ने उन्हें जबरदस्ती रोक और स्कूटी से खींचकर नीचे गिरा दिया और सरियों से हमले किया। एक पैर में कट्टे से फायर किया साथ में दो फायर हवाई किए। हमले के दौरान आरोपियों ने उन पर भट्टी पर रखी कढ़ाई में भरे लिक्विड से जलाने का भी प्रयास किया जिसमें वह बाल-बाल बच गए।