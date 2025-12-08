हत्या प्रयास मामले में दो पक्षों के सात आरोपित गिरफ्तार

एएसआई फतेह सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने कार्रवाई करते हुए सोमवार को दोनों पक्षों के दर्ज किए गए मामले के आधार पर हत्या के प्रयास में फरार चल रहे सात आरोपी गिरफ्तार किए हैं। आरोपियों से एक 12 बोर की बंदूक के साथ वारदात में शामिल लाठियां बरामद की हैं।गिरफ्त में आए आरोपियों में एक पक्ष के आरोपी भूरा पुत्र भोगीराम कुशवाहा, रामफूल पुत्र भोगीराम कुशवाहा, जगदीश पुत्र कुंवर सिंह कुशवाहा, वीरी पुत्र हाकिम सिंह कुशवाह को गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरे पक्ष के अवधेश पुत्र सुरेंद्र सिंह कुशवाहा, अजय पुत्र कृष्णा कुशवाहा और जोगेश पुत्र अतर सिंह कुशवाहा को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई में हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार, कांस्टेबल पूरणमल, सुरेंद्र, चरन सिंह, शैलेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह और करण सिंह का विशेष सहयोग रहा है।