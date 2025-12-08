धमकी और पुलिस पर हमले के मामले में तीन गिरफ्तार

dholpur. बसई डांग थाना पुलिस ने दर्ज एक मामले को लेकर जेल में बंद दो बदमाशों को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। वहीं थाना क्षेत्र में एक अपराधी को पकडऩे गए पुलिस टीम पर किए गए हमले के मामले में 6 महीने बाद एक आरोपी को गिरफ्त में लिया गया है। तीनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है।
थाना अधिकारी दुर्ग सिंह ने बताया कि 6 वर्ष पूर्व चुनाव में खड़े होने को लेकर धमकी के एक मामले में पीडि़त लक्ष्मण उर्फ बच्चू ने दर्ज कराए गए मामले में कार्रवाई करते हुए जेल में बंद बदमाश केशव और शीशराम गुर्जर निवासी टपुआ सायपुर को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। जिनसे मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है।
वहीं दूसरी कार्रवाई में 6 महीने पुराने डांग में आरोपी अनरथ उर्फ अनिरुद्ध को पकडऩे गई पुलिस टीम पर हमले के मामले में मुखबिर की सूचना पर एक आरोपी देशराज गुर्जर को गिरफ्तार किया है। जिससे पुलिस पर हमले और राजकाज बाधा के मामले में पूछताछ कर रही है।