धमकी और पुलिस पर हमले के मामले में तीन गिरफ्तार

थाना अधिकारी दुर्ग सिंह ने बताया कि 6 वर्ष पूर्व चुनाव में खड़े होने को लेकर धमकी के एक मामले में पीडि़त लक्ष्मण उर्फ बच्चू ने दर्ज कराए गए मामले में कार्रवाई करते हुए जेल में बंद बदमाश केशव और शीशराम गुर्जर निवासी टपुआ सायपुर को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। जिनसे मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है।