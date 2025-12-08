8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धौलपुर

बारह चक्का अवैध बजरी से भरा ट्रक छोडकऱ भागा चालक

सदर थाना पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग आगरा-मुंबई पर नाकाबंदी के दौरान अवैध बजरी लदे बारह चक्का ट्रक को जब्त किया है जबकि चालक मौके से भाग निकला। पुलिस ने ट्रक को जब्त किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Dec 08, 2025

बारह चक्का अवैध बजरी से भरा ट्रक छोडकऱ भागा चालक The driver fled leaving behind a 12-wheeler truck loaded with illegal gravel

- सदर थाना पुलिस ने की कार्रवाई

धौलपुर. सदर थाना पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग आगरा-मुंबई पर नाकाबंदी के दौरान अवैध बजरी लदे बारह चक्का ट्रक को जब्त किया है जबकि चालक मौके से भाग निकला। पुलिस ने ट्रक को जब्त किया है।

थाना प्रभारी महेश मीणा ने बताया कि सदर थाने के बाद नाकाबंदी के दौरान एक 12 चक्का ट्रक धौलपुर शहर की तरफ से आता दिखा। जिस पर ट्रक को रुकवाने का इशारा दिया तो चालक ट्रक खड़ा कर भाग निकला। जांच करने पर उसमें अवैध प्रतिबंधित चंबल बजरी भरी मिली। बजरी नजर नहीं आए इसलिए ट्रक को त्रिपाल से ढक कर रखा हुआ था। पकड़ा ट्रक एमपी रजिस्ट्रेशन का नम्बर है। पुलिस ने बजरी लदे ट्रक को जब्त कर आरोपित चालक की तलाश शुरू कर दी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Dec 2025 06:51 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / बारह चक्का अवैध बजरी से भरा ट्रक छोडकऱ भागा चालक

बड़ी खबरें

View All

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

धमकी और पुलिस पर हमले के मामले में तीन गिरफ्तार

धमकी और पुलिस पर हमले के मामले में तीन गिरफ्तार Three arrested for threatening and attacking police
धौलपुर

हत्या प्रयास मामले में दो पक्षों के सात आरोपित गिरफ्तार

हत्या प्रयास मामले में दो पक्षों के सात आरोपित गिरफ्तार Seven accused from both sides arrested in attempt to murder case
धौलपुर

नील गाय से टकराई बाइक,दो युवक घायल

नील गाय से टकराई बाइक,दो युवक घायल Bike collides with Nilgai, two youths injured
धौलपुर

जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में पथराव और फायरिंग

जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में पथराव और फायरिंग Stone pelting and firing between two sides over land dispute
धौलपुर

भाजपा कार्यालय में भिड़े कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष बोले- ऑल इज बैल

भाजपा कार्यालय में भिड़े कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष बोले- ऑल इज बैल Workers clashed in the BJP office, the district president said – all is bull
धौलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.