बारह चक्का अवैध बजरी से भरा ट्रक छोडकऱ भागा चालक

थाना प्रभारी महेश मीणा ने बताया कि सदर थाने के बाद नाकाबंदी के दौरान एक 12 चक्का ट्रक धौलपुर शहर की तरफ से आता दिखा। जिस पर ट्रक को रुकवाने का इशारा दिया तो चालक ट्रक खड़ा कर भाग निकला। जांच करने पर उसमें अवैध प्रतिबंधित चंबल बजरी भरी मिली। बजरी नजर नहीं आए इसलिए ट्रक को त्रिपाल से ढक कर रखा हुआ था। पकड़ा ट्रक एमपी रजिस्ट्रेशन का नम्बर है। पुलिस ने बजरी लदे ट्रक को जब्त कर आरोपित चालक की तलाश शुरू कर दी है।