जिले के सत्तर जर्जर स्कूल भवन तो 2142 कक्षा कक्ष होंगे जमींदोज

दीपावली से पहले जिले के सभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की सूरत बदल जाएगी। शिक्षा विभाग ने विद्यालयों की रंगाई और पुताई कराने के आदेश दिए हैं। जिसके बाद जिले के स्कूलों में रंगाई और पुताई का कार्य प्रारंभ हो चुका है। इसके अलावा दीपावली पर स्कूलों में दीपक जलाकर रोशनी का त्योहार भी मनाया जाएगा। विद्यार्थियों के लिए प्रेरक और स्वच्छ वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से सरकार ने विद्यार्थी विकास कोष से विद्यालयों में रंग-रोगन, पेंटिंग एवं आवश्यक मरम्मत कार्य कराने की स्वीकृति दी है। प्रत्येक विद्यालय अपनी आवश्यकता और अनुमानित व्यय के अनुसार विद्यार्थी विकास कोष से राशि व्यय कर कार्य पूर्ण करवाए। इसके तहत 15 हजार से 2 लाख रुपए तक की राशि विद्यालय व्यय कर सकेेंंगे। विद्यालयों की बाहरी दीवारें, गेट, नाम-पट्ट एवं मुख्य फ्रंट को एक समान रंग योजना में रंगने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए समसा ने निर्धारित कलर कोड जारी किए हैं, जिनका सभी विद्यालयों को पालन करना होगा ताकि प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों का रूप एक जैसा दिखे।