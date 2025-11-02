शरद महोत्सव: नवम्बर शुरू पर नहीं भर पाया मेला, खाली पड़ा मैदान

धौलपुर. धौलपुर शहर में नगर परिषद मैदान पर लगने वाला शरद मेले में दुकानें तो पहुंची हैं लेकिन अभी रौनक नहीं है। आधे से ज्यादा मैदान खाली पड़ा है और एक हिस्से में अभी भी पानी भरा है। इससे पहले बारिश के चलते भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मेला मैदान में पानी भरने से झूले लगाने वालों को परेशानी उठानी पड़ी और स्थान बदलना पड़ा जिससे फायदा कम नुकसान अधिक हो रहा। बता दे कि इस दफा नगर परिषद की ओर से करीब 81 लाख रुपए से अधिक में मेला को ठेका पर दिया है। ठेका पर देने का कार्य गत वर्ष से शुरू हुआ था।