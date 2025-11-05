शरद महोत्सव: तारीख पर…तारीख…पर मेला का शुभारंभ अभी तक नहीं

कभी शहर की शान कहे जाने वाला शरद महोत्सव मेला अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ चुका है। पहले 25 अक्टूबर फिर 1 नवम्बर की तारीख मुकर्रर करने के बावजूद नवम्बर माह प्रारंभ होने के बाद भी मेला का शुभारंभ नहीं हो सका है। हालांकि मेला प्रबंधकों और नगर परिषद का कहना है कि 6 नवम्बर से मेला का विधिवत शुभारंभ हो जाएगा। यानी मेला शुभारंभ होने में केवल एक दिन का शेष ही रह गया है, लेकिन मेला में अव्यवस्थाएं चहुंओर फैली हुई हैं। अभी तक जहां नगर परिषद स्टेज की तरफ हो रहे जलभराव को भी दूर नहीं कर पाया है। परिषद ने जलभराव वाले कुछ स्थान पर जरूर मिट्टी लाकर डाल दी है, लेकिन सीवर का पानी है कि निकलने का नाम नहीं ले रहा। तो वहीं 6 नवम्बर से मेला का शुभारंभ के साथ ही कार्यक्रमों का आयोजन भी प्रारंभ हो जाएगा।