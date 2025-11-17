दुकान के ताले तोड़़े, साडिय़ां और नकदी पार

कि दुकान का शटर उठा है और ताले टूटे पड़े हैं। जिस पर वह पहुंचे तो शटर उठा पड़ा था। खोलकर देखा तो अंदर साडिय़ां बिखरी पड़ी थी। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। दुकानदार ने बताया कि अज्ञात जनों ने ताले तोड़ दुकान में से चोरी की है, कितना सामान गया है, इसको लेकर आकलन किया जा रहा है। हालांकि, अंदर दुकान में एक जोड़ी लेडीज चप्पलें भी मिली है। लेकिन यह ग्राहक की रह गई और अज्ञात जने छोड़ यह स्पष्ट नहीं हो पाया है।