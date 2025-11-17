दुकान के ताले तोड़़े, साडिय़ां और नकदी पार

- शहर में सराय कोठी क्षेत्र मेें साड़ी दुकान का मामला
धौलपुर. शहर के निहालगंज इलाके में सराय कोठी क्षेत्र में रविवार-सोमवार रात अज्ञात जने साड़ी की दुकान के ताले तोडक़र उसमें साडिय़ां व नकदी चोरी कर ले गए। वारदात की जानकारी सोमवार सुबह हुई। जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनाक्रम की जानकारी ली। वारदात स्थल से कुछ ही दूरी पर निहालगंज चौकी मौजूद है।
कि दुकान का शटर उठा है और ताले टूटे पड़े हैं। जिस पर वह पहुंचे तो शटर उठा पड़ा था। खोलकर देखा तो अंदर साडिय़ां बिखरी पड़ी थी। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। दुकानदार ने बताया कि अज्ञात जनों ने ताले तोड़ दुकान में से चोरी की है, कितना सामान गया है, इसको लेकर आकलन किया जा रहा है। हालांकि, अंदर दुकान में एक जोड़ी लेडीज चप्पलें भी मिली है। लेकिन यह ग्राहक की रह गई और अज्ञात जने छोड़ यह स्पष्ट नहीं हो पाया है।
कुछ ही दूरी पर निहालगंज चौकी
वारदात स्थल से कुछ दूरी पर निहालगंज चौकी है। चौकी कोठी इलाके में है जबकि साड़ी की दुकान सराय में है और कुछ कदम की दूरी पर जगन चौराहा बाजार आ जाता है। घनी आबादी क्षेत्र में चोरी की घटना ने सभी को चौका दिया। आशंका है कि शटर को जैक लगाकर उठाया गया है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है।
