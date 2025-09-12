सोशल मीडिया प्लेटफार्म भी देते रोजगार के अवसर

युवा साथी केन्द्र भरतपुर से सौरभ कटारा ने राज्य के युवाओं का समक्ष व सषक्त बनाने के संबंध में भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही विविध योजनाओं की जानकारी प्रदान की। साथ ही उन्होनें बताया कि हम अपने कौशल केा उन्नत कर रोजगार की दिशा में आगे बढ़ सकते है। युवा साथी केन्द्र भरतपुर की काउन्सलर मालिनी चौधरी ने महाविद्यालय के विद्यार्थियों को आधुनिक समय में उपलब्ध रोजगारों के नए-नए अवसरों को स्पष्ट किया। तथा युवाओं की अभिरुचि के अनुरूप कैरियर के अवसरों पर उदाहरण सहित प्रकाश डाला, युवा साथी केन्द्र ने सहभागी समस्त युवाओं का पंजीकरण करवाया। इस अवसर पर कैरियर काउन्सलिंग समिति के सदस्य डॉ. वीडी पाराशर, डॉ.मनु नायर के अतिरिक्त सहआचार्य डॉ. देवेन्द्र कुमार गुप्ता, अमर सिंह सैनी, डॉ. श्याम कुमार मीना, प्रो.सोनू लाल मीना, ललित मोहन वर्मा, डॉ. विनोद गर्ग, एवं देवेन्द्र सिंह कश्यप सहित महाविद्यालय स्टाफ एवं सैकड़ों विद्यार्थी उपस्थित रहे।