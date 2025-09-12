सोशल मीडिया प्लेटफार्म भी देते रोजगार के अवसर

पीजी कॉलेज में कौशल विकास पर हुई गोष्ठी
धौलपुर. राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में कैरियर काउन्सलिंग एवं प्लेसमेंट सेल व युवा साथी केन्द्र भरतपुर के संयुक्त तत्वावधान में कौशल विकास पर आधारित विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्राचार्य डॉ. गिर्राज सिंह मीना ने बताय कि राष्ट्रीय षिक्षा नीति 2020 के अन्र्तगत कौशल विकास एवं रोजगार पर बल दिया गया है। एनईपी के अन्तर्गत संचालित होने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों एवं आधुनिक युग से संबंधित विषयों पर प्रकाश डाला।कैरियर काउन्सलिंग एवं प्लेसमेंट सेल प्रभारी प्रो.सोहराब शर्मा ने विविध आयामों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि आज सोशल मीडिया भी हमें स्वयं को अभिव्यक्त कर रोजगार के अवसर खोल सकता है आवश्यकता सिर्फ अपने क्षेत्र के विशेषीकरण एवं कौशल को निखारने की है।
युवा साथी केन्द्र भरतपुर से सौरभ कटारा ने राज्य के युवाओं का समक्ष व सषक्त बनाने के संबंध में भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही विविध योजनाओं की जानकारी प्रदान की। साथ ही उन्होनें बताया कि हम अपने कौशल केा उन्नत कर रोजगार की दिशा में आगे बढ़ सकते है। युवा साथी केन्द्र भरतपुर की काउन्सलर मालिनी चौधरी ने महाविद्यालय के विद्यार्थियों को आधुनिक समय में उपलब्ध रोजगारों के नए-नए अवसरों को स्पष्ट किया। तथा युवाओं की अभिरुचि के अनुरूप कैरियर के अवसरों पर उदाहरण सहित प्रकाश डाला, युवा साथी केन्द्र ने सहभागी समस्त युवाओं का पंजीकरण करवाया। इस अवसर पर कैरियर काउन्सलिंग समिति के सदस्य डॉ. वीडी पाराशर, डॉ.मनु नायर के अतिरिक्त सहआचार्य डॉ. देवेन्द्र कुमार गुप्ता, अमर सिंह सैनी, डॉ. श्याम कुमार मीना, प्रो.सोनू लाल मीना, ललित मोहन वर्मा, डॉ. विनोद गर्ग, एवं देवेन्द्र सिंह कश्यप सहित महाविद्यालय स्टाफ एवं सैकड़ों विद्यार्थी उपस्थित रहे।