जिले में धीरे-धीरे बढ़ रहे सोलर प्लांट, ग्रामीण क्षेत्र में कछुआ चाल

धौलपुर. महंगी होती बिजली का भार कम करने के लिए उपभोक्ता अब पीएम सूर्य घर योजना में धीरे-धीरे रुचि दिखा रहे हैं। धौलपुर शहर में अगस्त तक 316 प्रार्थना पत्र मिले थे, जिसमें से 238 मकान और अन्य इमारतों पर सोलर प्लांट लग चुके हैं। जबकि पूरे जिले में करीब 350 सोलर प्लांट स्थापित हो चुके हैं। हालांकि, यह दिए गए लक्ष्य से कम है। विद्युत निगम को जिले में 2024-25 सत्र में 4742 सोलर प्लांट का टारगेट हैं। सोलर प्लांट को लेकर शहर में लोग जागरुक हो रहे हैं लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में फिलहाल कम रुचि दिख रही है। जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र में अभी तक मात्र 6 और धौलपुर ग्रामीण एरिया में 2 ही प्लांट लग पाए हैं। जबकि सैंपऊ और सरमथुरा क्षेत्र में 24-24 प्लांट शुरू हो पाए हैं। उधर, केन्द्र और राज्य सरकार की ओर से अब सरकारी इमारतों पर भी सोलर प्लांट लगाने को लेकर कार्य शुरू हो गया है। सरकारी भवन में कितना बिजली का लोड है, इसको लेकर सर्वे शुरू हो चुका है। जिला कलक्टे्रट में एक कार्यालय में गत दिनों सर्वे भी हो गया।