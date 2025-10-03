Patrika LogoSwitch to English

धौलपुर

जिले में धीरे-धीरे बढ़ रहे सोलर प्लांट, ग्रामीण क्षेत्र में कछुआ चाल

महंगी होती बिजली का भार कम करने के लिए उपभोक्ता अब पीएम सूर्य घर योजना में धीरे-धीरे रुचि दिखा रहे हैं। धौलपुर शहर में अगस्त तक 316 प्रार्थना पत्र मिले थे, जिसमें से 238 मकान और अन्य इमारतों पर सोलर प्लांट लग चुके हैं। जबकि पूरे जिले में करीब 350 सोलर प्लांट स्थापित हो चुके हैं। हालांकि, यह दिए गए लक्ष्य से कम है। विद्युत निगम को जिले में 2024-25 सत्र में 4742 सोलर प्लांट का टारगेट हैं।

2 min read

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Oct 03, 2025

जिले में धीरे-धीरे बढ़ रहे सोलर प्लांट, ग्रामीण क्षेत्र में कछुआ चाल Solar plants are slowly increasing in the district, while the rural areas are moving at a snail's pace

- बिजली बचाने के लिए अब सरकारी इमारतों पर भी जल्द लगेंगे सोलर प्लांट, सर्वे शुरू

- जिले में 350 सोलर प्लांट लगे, धौलपुर शहर में अकेले 238

- पीएम सूर्य घर योजना में उपभोक्ता को मिलती है सब्सिडी

धौलपुर. महंगी होती बिजली का भार कम करने के लिए उपभोक्ता अब पीएम सूर्य घर योजना में धीरे-धीरे रुचि दिखा रहे हैं। धौलपुर शहर में अगस्त तक 316 प्रार्थना पत्र मिले थे, जिसमें से 238 मकान और अन्य इमारतों पर सोलर प्लांट लग चुके हैं। जबकि पूरे जिले में करीब 350 सोलर प्लांट स्थापित हो चुके हैं। हालांकि, यह दिए गए लक्ष्य से कम है। विद्युत निगम को जिले में 2024-25 सत्र में 4742 सोलर प्लांट का टारगेट हैं। सोलर प्लांट को लेकर शहर में लोग जागरुक हो रहे हैं लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में फिलहाल कम रुचि दिख रही है। जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र में अभी तक मात्र 6 और धौलपुर ग्रामीण एरिया में 2 ही प्लांट लग पाए हैं। जबकि सैंपऊ और सरमथुरा क्षेत्र में 24-24 प्लांट शुरू हो पाए हैं। उधर, केन्द्र और राज्य सरकार की ओर से अब सरकारी इमारतों पर भी सोलर प्लांट लगाने को लेकर कार्य शुरू हो गया है। सरकारी भवन में कितना बिजली का लोड है, इसको लेकर सर्वे शुरू हो चुका है। जिला कलक्टे्रट में एक कार्यालय में गत दिनों सर्वे भी हो गया।

सरकारी कार्यालय में खर्च हो रही बिजली लगेगी लगाम

सरकारी कार्यालय में वर्तमान में जमकर बिजली खर्च हो रहा है। बिल का भार सरकार पर पड़ रहा है। अब भार को कम करने के लिए सरकारी इमारतों पर भी सोलर प्लांट लगाने की योजना के अंतर्गत सर्वे कार्य शुरू हो गया है। किस सरकारी कार्यालय में कितना विद्युत उपभोग और कितनी जरुरत है, इसका सर्वे किया जा रहा है। सर्वे पूर्ण होने के बाद इन इमारतों की छतों पर सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। जिससे सरकार का वित्तीय भार कुछ कम होगा। अभी खूबर उपयोग रहा है।

प्रदेश में करीब 1.32 करोड़ घरेलू उपभोक्ता

पीएम सूर्यघर योजना के तहत केन्द्र सरकार तीन किलोवाट के सोलर पैनल पर अधिकतम 78 हजार रुपए की उपभोक्ता को सब्सिडी दे रही है। डेढ़ किलोवाट सोलर पैनल से करीब 160 से 170 यूनिट तक बिजली उत्पादन होता है। प्रदेश में सोलर लांट की योजना चरणबद्ध तरीके से चल रही है। अभी प्रदेश में 1.32 करोड़ घरेलू उपभोक्ता हैंं। वहीं, पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने प्रदेश में मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना शुरू की थी, जिसमें करीब 96 लाख उपभोक्ता पंजीकृत हैं। इन्हें सब्सिडी का वर्तमान में फायदा मिल रहा है। एक आंकड़े के अनुसार करीब 60 लाख उपभोक्ता का बिजली बिल शून्य आ रहा है, जिनकी प्रतिमाह बिजली खपत सौ यूनिट है।

जिले में पीएम सूर्य घर योजना की स्थिति

सब डिवीजन प्रार्थना पत्र स्वीकृत कनेक्शन लक्ष्य

सहा.अभि.प्रथम 316 316 238 1500सहा.अभि.प्रथम 71 71 02 400

राजाखेड़ा 120 117 06 550बाड़ी 101 101 23 850

बसेड़ी 107 105 31 442सैंपऊ 114 114 24 400

सरमथुरा 96 96 24 600(नोट: आंकड़े अगस्त 2025 तक)

- सरकारी भवनों पर सोलर प्लांट लगाने को लेकर फिलहाल सर्वे हो रहा है। किस विभाग में कितना बिजली उपभोग है, इसको लेकर एजेंसी सर्वे कर रही है। उसके साथ सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। पीएम सूर्य घर योजना में लोग कनेक्शन ले रहे हैं। धीरे-धीरे उपभोक्ता इसमें रुचि दिखा रहे हैं।

- राजेश कुमार वर्मा, अधीक्षण अभियंता, धौलपुर

Published on:

03 Oct 2025 06:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / जिले में धीरे-धीरे बढ़ रहे सोलर प्लांट, ग्रामीण क्षेत्र में कछुआ चाल

