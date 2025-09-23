Patrika LogoSwitch to English

कहीं खूब दिखा असर, कहीं अपडेट की बात कह साधी चुप्पी…

केन्द्र सरकार ने जीएसटी की दरों में की कमी का लाभ आम व्यक्ति तक पहुंचे को लेकर कुछ दिनों से जमकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। नई जीएसटी दरें उत्पादों पर सोमवार को नवरात्र के पहले दिन से लागू हो गई हैं। बाजार में मोटर व्हीकल्स, इलैक्ट्रॉनिक्स उत्पाद समेत अन्य सामानों पर सोमवार को खरीदारी करने पहुंचे आमजन को जीएसटी की दरों में हुई कमी का लाभ मिला।

धौलपुर

Naresh Kumar Lawaniyan

Sep 23, 2025

- इलेक्ट्रॉनिक्स और मोटर व्हीकल्स के दामों पर असर, ग्राहकों को दे रहे जानकारी

- स्टेट जीएसटी अधिकारी बोले- जांच कराएंगे, शिकायत मिली तो कार्रवाई

धौलपुर. केन्द्र सरकार ने जीएसटी की दरों में की कमी का लाभ आम व्यक्ति तक पहुंचे को लेकर कुछ दिनों से जमकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। नई जीएसटी दरें उत्पादों पर सोमवार को नवरात्र के पहले दिन से लागू हो गई हैं। बाजार में मोटर व्हीकल्स, इलैक्ट्रॉनिक्स उत्पाद समेत अन्य सामानों पर सोमवार को खरीदारी करने पहुंचे आमजन को जीएसटी की दरों में हुई कमी का लाभ मिला। हालांकि, कहीं-कहीं पुराने जीएसटी दर के अनुसार ही बिल बनाकर ग्राहक को थमा दिया। जिस पर उपभोक्ता भी असमंजस में दिखे। उधर, स्टेट जीएसटी विभाग का कहना है कि टैक्स में हुई कमी के लिए विभाग की ओर से फिलहाल सात दिवसीय समझाइश का अभियान चलाया जा रहा है। इसमें सभी का सहयोग ले रहे हैं। कहा कि अगर कोई शिकायत मिलती है तो संबंधित की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। कहा कि जीएसटी दर में कमी का फायदा ग्राहकों को देना सरकार की मंशा है।

कुछ जगह अभी नहीं दिखा असर...

वहीं, रोजमर्रा की चीजों पर अभी असर नहीं दिखा। जो आयटम पहले जिस दर में थे, सोमवार को भी उसी मूल्य पर ग्राहकों ने खरीद की। इसको लेकर जाना तो कहा कि कम्प्यूटर सिस्टम में नई दरें फीड की जा रही हैं। दो-तीन दिन में कम्प्यूटर अपडेट होने पर फर्क नजर आएगा। हालांकि, कुछेक ने जीएसटी को कम करते हुए बिल पर भी अंकित कर रखा था।

त्योहारी सीजन में डबल फायदा

एक तरफ केन्द्र सरकार की ओर से जीएसटी की नई दरों को चार स्लैब में कर दिया है। वहीं, गंभीर बीमारी जैसे कैंसर की दवाओं पर शून्य हो गया है। उधर, नवरात्रे के सााि ही बाजार में खरीदारी की शुुरुआत हो गई है। बड़ी-बड़ी कंपनियां भी खरीदारी पर छूट दे रही है। वहीं, जीएसटी की दर कम होने से मोटर व्हीकल्स के उत्पादों पर कमी आई है। शहर में बाइकस शोरुमों पर बुकिंग कराने पहुंचे ग्राहकों को इसका फायदा दिखा। शोरुम पर कंपनियां ने पुराने के साथ नई जीएसटी दर के बाद हो रहे फायदे को भी बताया।

- जीएसटी कम होने का आम लोगों को मिलेगा। इसको लेकर विभाग की ओर से समझाइश की जा रही है। बाजार में व्यापारी व दुकानदारों को भी बताएंगे। अगर कोई टैक्स कम नहीं कर रहा है तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

- वेदप्रकाश मीणा, सीटीओ धौलपुर

