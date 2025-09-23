कहीं खूब दिखा असर, कहीं अपडेट की बात कह साधी चुप्पी…

धौलपुर. केन्द्र सरकार ने जीएसटी की दरों में की कमी का लाभ आम व्यक्ति तक पहुंचे को लेकर कुछ दिनों से जमकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। नई जीएसटी दरें उत्पादों पर सोमवार को नवरात्र के पहले दिन से लागू हो गई हैं। बाजार में मोटर व्हीकल्स, इलैक्ट्रॉनिक्स उत्पाद समेत अन्य सामानों पर सोमवार को खरीदारी करने पहुंचे आमजन को जीएसटी की दरों में हुई कमी का लाभ मिला। हालांकि, कहीं-कहीं पुराने जीएसटी दर के अनुसार ही बिल बनाकर ग्राहक को थमा दिया। जिस पर उपभोक्ता भी असमंजस में दिखे। उधर, स्टेट जीएसटी विभाग का कहना है कि टैक्स में हुई कमी के लिए विभाग की ओर से फिलहाल सात दिवसीय समझाइश का अभियान चलाया जा रहा है। इसमें सभी का सहयोग ले रहे हैं। कहा कि अगर कोई शिकायत मिलती है तो संबंधित की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। कहा कि जीएसटी दर में कमी का फायदा ग्राहकों को देना सरकार की मंशा है।