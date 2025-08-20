स्टेयरिंग फेल, ट्रेक्टर-ट्रॉली खेत में जाकर पलटी, 6 घायल

घटना को लेकर घायल रवि पुत्र दाताराम निवासी जैतपुर ने बताया कि बुधवार दोपहर वह हिम्मत सिंह पुत्र तेज सिंह, विशंभर पुत्र पंचम सिंह, रामलक्षन पुत्र रामअवतार, रामसहाय पुत्र रामदीन और पातीराम पुत्र रामदीन के साथ जैतपुर गांव से ट्रेक्टर के राजाखेड़ा बाजार अखंड रामायण पाठ के भंडारे का सामान लेने के लिए जा रहे थे। तभी मिठावली मोड के पास ट्रेक्टर की स्टेरिंग फेल हो गई। जिसके कारण ट्रेक्टर अनियंत्रित होकर सडक़ किनारे खेतों में पलट गया। जिसमें ट्रेक्टर सवार सभी छह जने घायल हो गए। घटना के बाद चीख. पुकार मच गई और राहगीरों की मौके पर भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना 108 एंबुलेंस को दी गई जिसके बाद सभी घायलों को राजाखेड़ा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां दो घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। शेष सभी घायलों का राजाखेड़ा सीएचसी पर उपचार जारी है।