करंट से छात्र की मौत, अस्पताल में हंगामा

विदरपुर गांव निवासी मृतक अमित पुत्र होतम कुशवाह के चाचा राजेश ने बताया कि भतीजा अमित सुबह नंगे पैर ही अपने घर के बाहर खेतों की ओर जा रहा था। इस दौरान अचानक 11 केवी लाइन का तार टूट गया। संपर्क में आने से वह अचेत हो गया। जिसे ग्रामीण और परिजन बाड़ी अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां से उसे धौलपुर रैफर किया लेकिन रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। घटना को लेकर परिजनों और ग्रामीणों ने डिस्कॉम के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने बिजली के तारों को ढीला होने और ट्रांसफॉर्मर के जमीन पर रखे होने से लगातार हादसे होने की बात कही है।