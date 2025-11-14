करंट से छात्र की मौत, अस्पताल में हंगामा

- ग्रामीणों का विद्युत निगम पर लापरवाही का आरोप, एईएन बोले- तार टूटने से नहीं हुई घटना
- कंचनपुर क्षेत्र के गांव विपरपुर की घटना
dholpur. कंचनपुर थाना क्षेत्र के विदरपुर गांव में शुक्रवार सुबह बिजली करंट से 11वीं कक्षा के छात्र की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीण अचेत छात्र को लेकर बाड़ी अस्पताल पहुंचे। हालात गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रैफर कर दिया। जहां रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। सूचना पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर मोर्चरी भिजवाया और पीएम करा परिजनों को सौंप दिया। इससे पहले चिकित्सक नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया और गेट का शीश टूट गया। उधर, विद्युत निगम ने करंट लगने की अलग वजह बताई है।
विदरपुर गांव निवासी मृतक अमित पुत्र होतम कुशवाह के चाचा राजेश ने बताया कि भतीजा अमित सुबह नंगे पैर ही अपने घर के बाहर खेतों की ओर जा रहा था। इस दौरान अचानक 11 केवी लाइन का तार टूट गया। संपर्क में आने से वह अचेत हो गया। जिसे ग्रामीण और परिजन बाड़ी अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां से उसे धौलपुर रैफर किया लेकिन रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। घटना को लेकर परिजनों और ग्रामीणों ने डिस्कॉम के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने बिजली के तारों को ढीला होने और ट्रांसफॉर्मर के जमीन पर रखे होने से लगातार हादसे होने की बात कही है।
घटना के बाद कंचनपुर थाने के एएसआई फतेह सिंह और पुलिस जाप्ता अस्पताल पहुंचा। जहां मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया है। शव परिजनों को सौंप दिया है। एएसआई सिंह का कहना है की रिपोर्ट के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
ग्रामीण युवाओं ने हंगामा, गेट तोड़ा
उधर, करंट से झुलसे छात्र को लेकर जब ग्रामीण बाड़ी अस्पताल आए तो चिकित्सक नहीं मिलने पर हंगामा खड़ा कर दिया। युवाओं ने एमरजेंसी गेट को ताल मारकर तोडऩे का प्रयास किया तो कुछ ने अस्पताल के पर्चा काउंटर के पास बने गेट के शीशे तोड़ दिए। उधर, घटना के बाद मृतकअमित के पिता होतम सिंह कुशवाह का रो-रोकर बुरा हाल है। वह मंडी में सब्जी बेचता है। उनके दो बेटों में अमित दूसरे नंबर का था। जो 11वीं क्लास में गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ रहा था।
तार टूटने की कोई घटना नहीं...
वहीं, डिस्कॉम के सहायक अभियंता आरडी मीणा का कहना है कि विदरपुर गांव में 11 केवी लाइन के तार टूटने की कोई घटना नहीं हुई। जो घटना हुई है वह गांव में खेत के पास रखे ट्रांसफार्मर के पास हुई है। संभवत छात्र के बिजली तार डालते समय करंट का शिकार हुआ है।
बड़ी खबरेंView All
धौलपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग