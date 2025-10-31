जमा कराएं जीवन प्रमाण पत्र, नहीं तो रुक सकती है पेंशन

धौलपुर. सरकार के निर्देशानुसार सभी राज्य सरकार के पेंशनरों को प्रत्येक वर्ष नवम्बर माह में अपना जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जीवन प्रमाण पत्र का प्रस्तुतिकरण नवम्बर 2025 में किया जाना है। तय सीमा के अंतर्गत जीवन प्रमाण पत्र संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया तो पेंशन बाधित हो सकती है।