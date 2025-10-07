राज्यस्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में बालक वर्ग में तन्मय और बालिका में खुशी रही विजेता

धौलपुर. राजस्थान तीरंदाजी सब जूनियर चैंपियनशिप प्रतियोगिताओं का आयोजन यहां रिजर्व पुलिस लाइन में हुआ। राजस्थान तीरंदाज़ी संघ के महासचिव सुरेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संजीव गौड़ वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजस्थान तीरंदाजी संघ रहे। अध्यक्षता जिला अध्यक्ष जिला अग्रवाल महा समिति ऋषि मित्तल ने की। विशिष्ट अतिथि शिक्षाविद् वीके त्यागी, विश्वंभर दयाल शर्मा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, राजकुमार तोमर, जयवीर पोसवाल जिला अध्यक्ष जिला एथलेटिक्स संघ धौलपुर, भाजपा नेता विजय त्यागी, अशोक कुमार सिंह जिला खेल अधिकारी एवं दीनानाथ दुबे रहे। मुख्य अतिथि गौड़ ने संबोधित करते हुए कहा कि तीरंदाजी हमारा प्राचीन खेल है। राजस्थान के तीरंदाज़ पूरे देश नहीं विदेशों मे भी अपना परचम लहरा रहे हैं।