राज्यस्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में बालक वर्ग में तन्मय और बालिका में खुशी रही विजेता

राजस्थान स्टेट सब जूनियर आर्चरी चैंपियनशिप का आगाज
धौलपुर. राजस्थान तीरंदाजी सब जूनियर चैंपियनशिप प्रतियोगिताओं का आयोजन यहां रिजर्व पुलिस लाइन में हुआ। राजस्थान तीरंदाज़ी संघ के महासचिव सुरेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संजीव गौड़ वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजस्थान तीरंदाजी संघ रहे। अध्यक्षता जिला अध्यक्ष जिला अग्रवाल महा समिति ऋषि मित्तल ने की। विशिष्ट अतिथि शिक्षाविद् वीके त्यागी, विश्वंभर दयाल शर्मा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, राजकुमार तोमर, जयवीर पोसवाल जिला अध्यक्ष जिला एथलेटिक्स संघ धौलपुर, भाजपा नेता विजय त्यागी, अशोक कुमार सिंह जिला खेल अधिकारी एवं दीनानाथ दुबे रहे। मुख्य अतिथि गौड़ ने संबोधित करते हुए कहा कि तीरंदाजी हमारा प्राचीन खेल है। राजस्थान के तीरंदाज़ पूरे देश नहीं विदेशों मे भी अपना परचम लहरा रहे हैं।
इस अवसर पर हरेंद्र गुर्जर, कन्हैया पटेल, हीरालाल, अमीरी सिंह, मीडिया प्रभारी भगवान सिंह मीना, टेक्निकल कमेटी के प्रताप सिंह बेनीवाल, दिनेश कुमावत, परमेश्वरी चौधरी, मनीष नागा मौजूद रहे। मंच संचालन अनिल मिश्रा ने किया। सोमवार को रिकर्व बालक वर्ग में तन्मय बाडमेर प्रथम और अनिल चौधरी दौसा द्वितीय रहे। इसी तरह बालिका वर्ग में खुशी कुमावत नागौर प्रथम व द्वितीय खुशबू जावा रही। कंपाउंड बालक वर्ग में प्रथम देवांश सिंह जयपुर व द्वितीय वासु यादव अलवर एएवं बालिका वर्ग में प्रथम अविलासा यादव अलवर एवं द्वितीय कुमकुम वीकानेर रही।
