जाली दस्तावेजों से नौकरी कर रही शिक्षिका बर्खास्त

आरोपी शिक्षिका डेढ़ दशक से भी अधिक समय से राजकीय सेवा में थी। जिसके विरुद्ध उनके ही किसी रिश्तेदार ने कूटरचित दस्तावेजों से नौकरी प्राप्त करने का आरोप लगाते हुए विभाग को पूर्व में शिकायत की थी। लेकिन विभाग ने जांच के नाम पर शिकायत को दबा कर रखा हुआ था, लेकिन रिश्तेदार ने लगातार उच्चाधिकारियों व जिला कलक्टर को शिकायत के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया और दस्तावेजों की जांच की तो वे फर्जी पाए गए। जिसके बाद प्रकरण दर्ज करवाया गया। हालांकि अध्यापिका के विरुद्ध सेवा प्रथकरण आदेश जारी होने के बाद विभाग में खलबली मची हुई है और विद्यालयों में दिन भर इसी प्रकरण की चर्चा होती रही।