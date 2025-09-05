शिक्षक दिवस: अपनी धुन में लगे हैं ये शिक्षक, फैला रहे शिक्षा का उजियारा

जिले में कई शिक्षक ऐसे हैं जो नए नवाचार करने के साथ मंदिर (विद्यालय) की भक्ति में लगे रहते हैं। जिले के कई शिक्षक राज्य और राष्ट्रीय स्तर उनके उल्लेखनीय कार्र्याे को लेकर सम्मान मिला है। मुख्यालय पर भी एक ऐसे शिक्षक हैं जो अपनी धून में मग्न होकर कार्य करते हैं। वैसे तो इन्हें लोग बरगद मैन से नाम से बुलाते और नाम है रविद्र यादव जो पर्यावरण प्रेमी हैं। यहा अभी तक प्रदेश के 10 जिलों में करीब 15 हजार 400 बरगद के पौधे लगा चुके हैं। जिसमें धौलपुर में 6400 पौधे हैं। पेशे से शिक्षक होने की वजह से वह विद्यालय के साथ अपनी अलग पाठशालाएं संचालित करते हैं। इसमें मचकुंड पर करीब दो साल से पाठशाला चला रहे हैं। बच्चे परेशान न हो इसलिए उनके लिए ई-रिक्शा की व्यवस्था कर रखी है और पूरा खर्च स्वयं वहन करते हैं। शिक्षक यादव अब हाउसिंग बोर्ड में अगले कुछ दिन में नई पाठशाला शुरू करने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि यहां सर्वे किया तो करीब 30 बच्चे मिले हैं जो शिक्षा से दूर हैं। वह कहते हैं कि जीवन में अक्षर ज्ञान जरुरी है, ये भी उनके पौधे की तरह हैं, जिन्हें वह लगातार खाद और पानी देकर संरक्षित कर रहे हैं।