ठाकुरजी अन्नकूट का करते रहे इंतजार, नहीं लगा महाभोग!

धौलपुर. देव स्थान विभाग के मंदिरों पर दीपावली पर्व पर प्रदेशभर में पंचपर्वा दीपावली का आयोजन हो रहा है। बुधवार को अन्नकूट प्रसादी का आयोजन होना था लेकिन व्यवस्था चरमरा गई। जिले में देव स्थान विभाग के सात मंदिर हैं जिसमें से तीन मंदिरों पर ही शाम तक आयोजन हो पाया। इसमें पुरानी छाबनी के रामचंद्र मंदिर के पुजारी ने सुबह 11 बजे विभागीय अधिकारियों को फोन किया, जिस पर दोपहर में 12.30 बजे हलवाई पहुंचा और फिर शाम 4 बजे तक प्रसादी तैयार हो रही। हालांकि, शिव बगिया मंदिर और राधा बिहारी मंदिरों पर शाम को आयेाजन हुए। वहीं, शहर के नृसिंह मंदिर पर पुजारी ने अपने स्तर पर अन्नकूट आयोजन करवाया। उधर, संवदेक का कहना है कि त्योहारी सीजन होने से हलवाई नहीं मिल पाए। कहा कि विभाग ने मंदिरों पर तैयार अन्नकूट भिजवाने के निर्देश दिए। फिर अन्य अधिकारी ने मंदिर पर तैयार करने के निर्देश दिए। जिस पर व्यवस्था बिगड़ गई। वहीं, विभाग का कहना है कि अन्नकूट प्रसादी मंदिरों पर ही तैयार होनी थी, फर्म व्यवस्था नहीं संभाल पाई। महाभोग तैयार नहीं हो पाया, जिससे फर्म पर कार्रवाई होगी। इससे पहले दिवाली पर्व पर रोशनी व्यवस्था भी लचर दिखी। कुछ झालर लगाकर इतिश्री कर दी।