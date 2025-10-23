Patrika LogoSwitch to English

धौलपुर

ठाकुरजी अन्नकूट का करते रहे इंतजार, नहीं लगा महाभोग!

देव स्थान विभाग के मंदिरों पर दीपावली पर्व पर प्रदेशभर में पंचपर्वा दीपावली का आयोजन हो रहा है। बुधवार को अन्नकूट प्रसादी का आयोजन होना था लेकिन व्यवस्था चरमरा गई। जिले में देव स्थान विभाग के सात मंदिर हैं जिसमें से तीन मंदिरों पर ही शाम तक आयोजन हो पाया। इसमें पुरानी छाबनी के रामचंद्र मंदिर के पुजारी ने सुबह 11 बजे विभागीय अधिकारियों को फोन किया, जिस पर दोपहर में 12.30 बजे हलवाई पहुंचा और फिर शाम 4 बजे तक प्रसादी तैयार हो रही। हालांकि, शिव बगिया मंदिर और राधा बिहारी मंदिरों पर शाम को आयेाजन हुए। वहीं, शहर के नृसिंह मंदिर पर पुजारी ने अपने स्तर पर अन्नकूट आयोजन करवाया।

3 min read

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Oct 23, 2025

ठाकुरजी अन्नकूट का करते रहे इंतजार, नहीं लगा महाभोग! Thakurji kept waiting for Annakut, but the Mahabhog was not offered!

- जिले में देवस्थान विभाग के 7 मंदिरों पर बनना था, तीन पर ही बना अन्नकूट

- रामचंद्र मंदिर के पुजारी ने फोन किया, जिस पर दोपहर आया हलवाई

- देव स्थान विभाग के निरीक्षक बोले- फर्म ब्लैक लिस्टेड की होगी कार्रवाई, करौली में मिठाई के सैम्पल फेल

- संवदेक- विभागीय अधिकारी अलग-अलग कर रहे बात, नहीं उठाया फोन

- पंचपर्वा कार्यक्रम के तहत जिले के सात मंदिरों पर चल रहे आयोजन

धौलपुर. देव स्थान विभाग के मंदिरों पर दीपावली पर्व पर प्रदेशभर में पंचपर्वा दीपावली का आयोजन हो रहा है। बुधवार को अन्नकूट प्रसादी का आयोजन होना था लेकिन व्यवस्था चरमरा गई। जिले में देव स्थान विभाग के सात मंदिर हैं जिसमें से तीन मंदिरों पर ही शाम तक आयोजन हो पाया। इसमें पुरानी छाबनी के रामचंद्र मंदिर के पुजारी ने सुबह 11 बजे विभागीय अधिकारियों को फोन किया, जिस पर दोपहर में 12.30 बजे हलवाई पहुंचा और फिर शाम 4 बजे तक प्रसादी तैयार हो रही। हालांकि, शिव बगिया मंदिर और राधा बिहारी मंदिरों पर शाम को आयेाजन हुए। वहीं, शहर के नृसिंह मंदिर पर पुजारी ने अपने स्तर पर अन्नकूट आयोजन करवाया। उधर, संवदेक का कहना है कि त्योहारी सीजन होने से हलवाई नहीं मिल पाए। कहा कि विभाग ने मंदिरों पर तैयार अन्नकूट भिजवाने के निर्देश दिए। फिर अन्य अधिकारी ने मंदिर पर तैयार करने के निर्देश दिए। जिस पर व्यवस्था बिगड़ गई। वहीं, विभाग का कहना है कि अन्नकूट प्रसादी मंदिरों पर ही तैयार होनी थी, फर्म व्यवस्था नहीं संभाल पाई। महाभोग तैयार नहीं हो पाया, जिससे फर्म पर कार्रवाई होगी। इससे पहले दिवाली पर्व पर रोशनी व्यवस्था भी लचर दिखी। कुछ झालर लगाकर इतिश्री कर दी।

तीन मंदिरों अन्नकूट प्रसादी का आयोजन

जिले में देवस्थान विभाग प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी के सात मंदिर हैं। जिसमें पुरानी छावनी में श्रीराम चंद्र जी मंदिर, हनुमान जी एवं श्री गंगा मैया मंदिर छावनी शामिल है। इसी तरह शेरगढ़ किला हनुमान मंदिर, शहर में राधा बिहारी मंदिर, नृसिंह जी मंदिर और शिव बगिया मंदिर शामिल है। इसमें शिव बगिया, राधा बिहारी ओर पुरानी छाबनी के श्रीरामचंद्र मंदिर पर अन्नकूट तैयार हुआ। चार मंदिर पर न हलवाई और न ही विभाग के अधिकारी आए। इसमें श्रीरामचंद्र मंदिर पर 200 व्यक्तियों का अन्नकूट शाम 4 बजे तक बनता रहा। श्रीरामचंद्र मंदिर पुजारी प्रबल शर्मा पुजारी ने बताया कि फोन करने पर बाद में हलवाई देर से पहुंचा। हनुमान मंदिर पुरानी छाबनी के पुजारी रोशन लाल शर्मा और गंगा मंदिर पुजारी मनोज शर्मा ने बताया कि विभाग से कोई नहीं आया और न ही अन्नकूट प्रसादी बनी।

मिठाई के नाम पर भेज दिए मीठे गुना...

मंदिरों पर संवदेक को मिठाई भेजनी थी। लेकिन एक मंदिर पर तो मीठे गुना भेज दिए जो मैदा के तैयार होते हैं। जबकि चार से पांच तरह की मिठाई टेंडर में शामिल थी। जिसमें बालूशाही, बेसन लड्डू समेत अन्य हैं। संवदेक चाहर का कहना है कि मंदिरों पर मिक्स मिठाई भेजी है। जबकि अन्नकूट प्रसादी पर करीब 50 हजार रुपए खर्च होने थे। पांच दिन के आयोजन पर विभाग ने करीब 2 लाख रुपए प्रत्येक मंदिर पर खर्च करने का बजट दिया है। भरतपुर संभाग में 56 मंदिर है जिसका ठेका भरतपुर की फर्म ने लिया है।

संंवेदक ने देव स्थान विभाग पर लगाए आरोप

संवदेक चाहर का आरोप है कि देव स्थान विभाग अंतिम समय तक तय नहीं करवाया है कि अन्नकूट मंदिर में बनाना है या देना है। पहले कहा कि बनाना है तो फिर दूसरे विभागीय अधिकारी ने कहा कि बंटवाना है। जिससे व्यवस्था बिगड़ गई। विभाग को जयपुर और संभाग के भरतपुर कार्यालय ई-मेल किया पर कोई जवाब नहीं मिला। संवेदक का आरोप है कि देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त भरतपुर मुकेश मीणा को फोन किया नहीं रिसीव नहीं किया। कहा कि संभाग में 56 मंदिरों पर व्यवस्था होनी थी। करौली में 15 मंदिरों पर तैयार किया हुआ भिजवाया अन्नकूट लौटा।

धौलपुर में तीन मंदिरों पर ही अन्नकूट बना है। बाकी मंदिरों पर महाभोग नहीं बनने से ठाकुरजी को भोग नहीं लगवाया। संवेदक के खिलाफ ब्लैक लिस्टेड की कार्रवाई होगी। करौली में मिठाई के सैंम्पल की जांच में मिलावट निकली। जिस पर उसे लौटा दिया। पुजारियों ने कहा कि कोई बीमार हो गया तो फिर कौन जिम्मेदारी लेगा। खाद्य विभाग की 15 दिन में रिपोर्ट आने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

- पुष्पेन्द्र चतुर्वेदी, निरीक्षक देव स्थान विभाग

- धौलपुर जिले में 3 मंदिरों अन्नकूट प्रसादी बनवाई है। विभाग ने पहले मंदिरों पर पहुंचाने के निर्देश दिए। फिर मंदिर पर ही तैयार करने की बात कही। विभागीय अधिकारी अलग-अलग बात कर रहे हैं। जबकि मेल भेजकर जवाब मांगा था लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। भरतपुर के सहायक आयुक्त देवस्थान को फोन किया लेकिन फोन नहीं उठाया। टेंडर खाद्य सामग्री और सजावट व रोशनी व्यवस्था अलग अलग करने का उल्लेख है।

- विपिन चाहर, संवेदक

- देव स्थान विभाग की ओर से कोई व्यवस्था नहीं हुई है। न ही किसी ने संपर्क किया है।

- दीपक अवस्थी, पुजारी, शेरगढ़ किला हनुमान मंदिर

- विभाग की ओर से कोई व्यक्ति नहीं आया है। अन्नकूट प्रसादी अपने स्तर पर तैयार करवाई है।

- डॉ रविंद्र श्रोतिय, पुजारी मंदिर नृसिंह भगवान धौलपुर

Published on:

23 Oct 2025 07:06 pm

धौलपुर

