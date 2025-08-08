नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ मामले में आरोपित को 3 साल की सजा

विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि महिला पुलिस थाना पर एक पीडि़ता ने चार सितंबर 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमे उसने बताया कि उसकी 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री ग्यारहवीं क्लास में पढऩे के लिए शहर के एक स्कूल में जाती थी। इसी दौरान आरोपित राशिद उर्फ चौधरी स्कूल आते जाते समय छेडख़ानी करता रहता था। दो सितंबर 2023 को आरोपी राशिद ने उसकी पुत्री का हाथ पकड़ लिया और छेड़छाड़ की। छात्रा ने घर पहुंच कर घटना के बारे में अपने परिजनों को बताया। पीडि़ता की मां आरोपी के घर पर घटना के बारे में शिकायत करने पहुंची तो राशिद ओर उसके पिता खलील ने उसके साथ मारपीट कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग के कोर्ट में बयान दर्ज कराए। साथ ही घायल उसकी मां का मेडिकल भी कराया।