धौलपुर के सिंघाड़े की खुशबू से महकी राजधानी दिल्ली

जिले में ज्यादातर सिंघाड़े की पारम्परिक खेती बाड़ी, सरमथुरा और डांग इलाके में करीब डेढ सौ जगह की जाती है, लेकिन दुमंती सिंघाड़े की मिठास के लोग कायल हैं। सिंघाड़े की बम्पर पैदावार के चलते किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। इस सिंघाड़े की मिठास और फल की खूबसूरती से खरीदार इनके कायल रहते हैं। सिंघाड़े की मंडी में अच्छी कीमत मिलने से किसान खुश हैं। मंडी में 18 से 20 रुपए किलोग्राम सिंघाड़े का भाव मिल रहा है और 25 से 30 रुपए में बेचा जा रहा है। किसानों ने बताया कि सिंघाड़े की खेती को उनके पूर्वज करते आ रहे हैं। पत्थर की खदानों और खलतियों में जब पानी आना शुरू हो जाता है तो उत्तर प्रदेश के जलेसर से सिंघाड़े की बेल दस रुपए में खरीद कर लाते हैं और करीब तीन सौ बेल खरीद कर लाते हैं। इन बेलों को पानी में लगा देते हैं, उसके बाद इन बेलों को काट काट कर कई बीघा में फैला देते हैं। एक बीघा में करीब 60 हजार की लागत आती है। कीटनाशक दवा के रूप में गेंहूं और बाजरे की दवाई देते हैं।