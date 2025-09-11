जलभराव दूर करने नगर परिषद ने तैयार किया पैकेज, पचास लाख से बनेंगी नाले और नालियां

विगत दो सालों से शहर की दो दर्जन से ज्यादा कालोनियां मानसून के सीजन में जलमग्न हो जाती हैं। इनमें से कई कालोनी तो ऐसी हैं जहां पूरे साल भर जलभराव बना रहता है। शहर की आनन्द नगर कालोनी भी उसी में से एक हैं। जहां सीवरेज चौक और जलनिकासी की अन्य व्यवस्था नहीं होने से चहुंओर पानी ही पानी भरा रहता है। जिसे दूर करने परिषद पिछले कुछ दिनों कार्यरत है और घरों के आगे से कच्चे नालों का निर्माण कर कालोनी में होते जलभराव को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। परिषद ने कालोनी में जगह-जगह कच्चे नाले खोद दिए हैं, जिसका स्थानीय लोगों ने प्रखर विरोध भी किया था। लोगों ने आरोप लगाए कि परिषद ने नाला उनके घरों के आगे ही खोद डाले हैं और और मलबा भी अभी भी कई स्थानों पर यूं ही पड़ा है। हालांकि परिषद कालोनी वासियों की परेशानियों को भी ध्यान में रखते हुए कच्चे नालों का पक्के करने की योजना बना रहा है। इसके लिए परिषद आनन्द नगर के नालों के लिए 50 लाख का पैकेज भी तैयार कर रहा है। इसमें कालोनी में होते जलभराव को दूर करने के लिए बनाए गए नालों को विकसित किया जाएगा साथ ही पुलिया का भी निर्माण कराया जाएगा। जिससे कालोनी के वासियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और क्षेत्र की जलनिकासी बेहतर हो।