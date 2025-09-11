Patrika LogoSwitch to English

धौलपुर

जलभराव दूर करने नगर परिषद ने तैयार किया पैकेज, पचास लाख से बनेंगी नाले और नालियां

नगर परिषद आनंद नगर कालोनी के जलभराव को दूर करने कच्चा नाला और नालियां खोद कर पानी की निकासी कर रहा है। परिषद इन नालों का पक्का करने की भी योजना बना रहा है। जिसके लिए 50 लाख का पैकेज भी तैयार किया जाएगा। इस पैकेज से कालोनी की नाले, नालियां और कटाव क्षेत्र की पुलिया का निर्माण कराया जाएगा। जिससे लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो।

धौलपुर

Naresh Kumar Lawaniyan

Sep 11, 2025

जलभराव दूर करने नगर परिषद ने तैयार किया पैकेज, पचास लाख से बनेंगी आनंद नगर में नाले और नालियां The city council has prepared a package to remove waterlogging, drains and sewers will be built in Anand Nagar with an expenditure of fifty lakhs

- चौक चेम्बरों और बारिश के पानी से अभी भी दर्जन भर कॉलोनी प्रभावित

- बीते दो साल से जलभराव में कॉलोनियां, निकलना हुआ दूभरधौलपुर. नगर परिषद आनंद नगर कालोनी के जलभराव को दूर करने कच्चा नाला और नालियां खोद कर पानी की निकासी कर रहा है। परिषद इन नालों का पक्का करने की भी योजना बना रहा है। जिसके लिए 50 लाख का पैकेज भी तैयार किया जाएगा। इस पैकेज से कालोनी की नाले, नालियां और कटाव क्षेत्र की पुलिया का निर्माण कराया जाएगा। जिससे लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो।

विगत दो सालों से शहर की दो दर्जन से ज्यादा कालोनियां मानसून के सीजन में जलमग्न हो जाती हैं। इनमें से कई कालोनी तो ऐसी हैं जहां पूरे साल भर जलभराव बना रहता है। शहर की आनन्द नगर कालोनी भी उसी में से एक हैं। जहां सीवरेज चौक और जलनिकासी की अन्य व्यवस्था नहीं होने से चहुंओर पानी ही पानी भरा रहता है। जिसे दूर करने परिषद पिछले कुछ दिनों कार्यरत है और घरों के आगे से कच्चे नालों का निर्माण कर कालोनी में होते जलभराव को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। परिषद ने कालोनी में जगह-जगह कच्चे नाले खोद दिए हैं, जिसका स्थानीय लोगों ने प्रखर विरोध भी किया था। लोगों ने आरोप लगाए कि परिषद ने नाला उनके घरों के आगे ही खोद डाले हैं और और मलबा भी अभी भी कई स्थानों पर यूं ही पड़ा है। हालांकि परिषद कालोनी वासियों की परेशानियों को भी ध्यान में रखते हुए कच्चे नालों का पक्के करने की योजना बना रहा है। इसके लिए परिषद आनन्द नगर के नालों के लिए 50 लाख का पैकेज भी तैयार कर रहा है। इसमें कालोनी में होते जलभराव को दूर करने के लिए बनाए गए नालों को विकसित किया जाएगा साथ ही पुलिया का भी निर्माण कराया जाएगा। जिससे कालोनी के वासियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और क्षेत्र की जलनिकासी बेहतर हो।

आखिर पानी को कहां करे परिषद डायवर्ट

शहर के चौक चेम्बर और खस्ताहाल डे्रनेज सिस्टम होने के कारण पिछले कुछ सालों से शहर जलभराव की चपेट में हैं। जिसको लेकर परिषद नालों और चेम्बरों की सफाई से लेकर अतिक्रमण तक को ध्वस्त कर रहा है, लेकिन उसके यह प्रयास नाकाफी दिखाई देते हैं। परिषद के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि जगह-जगह होते जलभराव के पानी को किधर डायवर्ट किया जाए? कुछ जगह को छोडकऱ अभी परिषद इधर के पानी को उधर करने मेें ही लगा हुआ है। जिस कारण समस्या जस की तस ही बनी हुई है। चौक चेम्बर और नाले, नालियों पर होता अतिक्रमण इस समस्या की प्रमुख वजह है।

अभी भी आधा दर्जन से ज्यादा कालोनियों में जलभराव

शहर में अभी भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां जलभराव हो रहा है। हुण्डावाल क्षेत्र, आदर्श नगर, आनन्द नगर, गोविंद पुरी, गौशाला क्षेत्र, शिव नगर पोखरा, दारा सिंह नगर सहित आधा दर्जन कालोनियों में अभी भी भारी जलभराव हो रहा है। जिस कारण लगभग 15 से 20 हजार लोग नित रोज समस्याओं से दो चार हो रहे हैं। तो वहीं हाइवे स्थित सर्विस रोडों की हालत तो बद से बदतर हो रही हैं। बजरंग कालोनी के पास सर्विस रोड पर दो से तीन फीट तक पानी भरा हुआ है। जिस कारण स्थानीय लोग घरों में कैद हैं। अगर उन्हें बाहर जाना होता है तो चेम्बरों के उफनते गंदे पानी में से ही जाना होगा।

- आनंद नगर में नाले और नालियों के निर्माण के लिए 50 लाख का पैकेज तैयार किया जा रहा है। जिससे क्षेत्र का जलभराव दूर हो और लोगों को परेशानी न हो।

-गुमान सिंह सैनी, एक्सईएन, नगर परिषद

Published on:

11 Sept 2025 06:37 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / जलभराव दूर करने नगर परिषद ने तैयार किया पैकेज, पचास लाख से बनेंगी नाले और नालियां

