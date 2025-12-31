Dholpur: नए साल में बदला-बदला नजर आएगा धौलपुर रोडवेज बस स्टैंड, खर्च हो रहे हैं दो करोड़ रुपए

सीसी होने से बरसात के दौरान बसों को खड़ा करने में परेशानी नहीं होगी और आवागमन भी सुचारू रहेगा। हालांकि, वर्कशॉप के लिए पहले से ही रीको क्षेत्र में जगह आवंटित है, लेकिन उसकी अब तक सुध नहीं ली गई है। वहीं केन्द्रीय बस स्टैंड पर नए प्लेटफार्म भी बनाए जाएंगे, जिससे बसें व्यवस्थित तरीके से खड़ी हो सकेंगी। धौलपुर डिपो से रोडवेज और अनुबंधित मिलाकर करीब 54 बसों का संचालन हो रहा है।