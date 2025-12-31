Dholpur: नए साल में बदला-बदला नजर आएगा धौलपुर रोडवेज बस स्टैंड, खर्च हो रहे हैं दो करोड़ रुपए

एआई तस्वीर
धौलपुर। केन्द्रीय बस स्टैंड पर नए साल में यात्रियों को नया लुक नजर आएगा और सुविधाओं में भी विस्तार होगा। रोडवेज बस स्टैंड पर इन दिनों तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है। बजट घोषणा के तहत धौलपुर रोडवेज को करीब 2 करोड़ रुपए विभिन्न कार्यों के लिए आवंटित किए गए थे। स्टैंड के पीछे की ओर बनी वर्कशॉप के कच्चे मैदान को सुधारकर सीसी कराया गया है।
सीसी होने से बरसात के दौरान बसों को खड़ा करने में परेशानी नहीं होगी और आवागमन भी सुचारू रहेगा। हालांकि, वर्कशॉप के लिए पहले से ही रीको क्षेत्र में जगह आवंटित है, लेकिन उसकी अब तक सुध नहीं ली गई है। वहीं केन्द्रीय बस स्टैंड पर नए प्लेटफार्म भी बनाए जाएंगे, जिससे बसें व्यवस्थित तरीके से खड़ी हो सकेंगी। धौलपुर डिपो से रोडवेज और अनुबंधित मिलाकर करीब 54 बसों का संचालन हो रहा है।
स्टैंड के बगल में स्थित रोडवेज वर्कशॉप में सीसी कार्य के साथ ही नया मुख्य गेट भी बनाया गया है। पहले रोडवेज बसों के प्रवेश के समय जगह कम होने से टकराने की आशंका बनी रहती थी, लेकिन अब मुख्य गेट को चौड़ा किया गया है और उसकी ऊंचाई भी बढ़ाई गई है। इसके साथ ही कार्यालय में फॉल सीलिंग लगाई गई है और अलमारियां रखी गई हैं।
यात्रियों की सुविधा के लिए स्टैंड परिसर में नया टॉयलेट भी बनकर तैयार हो गया है, जिसका उपयोग यात्री और कर्मचारी दोनों कर सकेंगे। इसमें दोनों ओर से प्रवेश के लिए गेट बनाए गए हैं। वहीं, वर्कशॉप की दीवार को कुछ पीछे किया जाएगा, जिससे स्टैंड परिसर में और जगह मिल सके। इसके अलावा, स्टैंड पर पहले से संचालित टॉयलेट भी खुला है, जिसका संचालन नगर परिषद द्वारा किया जा रहा है।
धौलपुर डिपो मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश की सीमा के नजदीक होने के कारण यहां से बड़ी संख्या में यात्री विभिन्न रूटों पर यात्रा करते हैं। डिपो से दिल्ली, जयपुर, मथुरा, अलीगढ़, भरतपुर, कोटा, करौली, ग्वालियर, आगरा सहित अन्य स्थानों के लिए प्रतिदिन बसें संचालित की जा रही हैं। रोडवेज बसों से प्रतिदिन करीब 12 हजार यात्री सफर करते हैं, जिससे रोडवेज को प्रतिदिन लगभग 15 से 16 लाख रुपए की आय होती है।
रोडवेज बस स्टैंड के पास ही निजी बसों का संचालन भी किया जा रहा है। ये बसें रोडवेज बसों से आगे दौड़कर पहले ही सवारियां उठा लेती हैं, जिससे रोडवेज को यात्री भार का नुकसान उठाना पड़ रहा है। हाल ही में परिवहन विभाग ने निजी बसों के खिलाफ कार्रवाई की थी। इन बसों का रंग-रूप रोडवेज जैसा होने के कारण यात्री भ्रमित हो जाते थे।
