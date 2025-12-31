31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धौलपुर

Dholpur: नए साल में बदला-बदला नजर आएगा धौलपुर रोडवेज बस स्टैंड, खर्च हो रहे हैं दो करोड़ रुपए

नए साल में केन्द्रीय बस स्टैंड यात्रियों को नए लुक के साथ बेहतर सुविधाएं देगा। करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से रोडवेज बस स्टैंड पर निर्माण और विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं।

2 min read
Google source verification

धौलपुर

image

Rakesh Mishra

Dec 31, 2025

Dholpur Roadways Bus Stand, Dholpur Roadways Bus Stand News, Dholpur Roadways Bus Stand Update News, Roadways News, Rajasthan News, Rajasthan Roadways, धौलपुर रोडवेज बस स्टैंड, धौलपुर रोडवेज बस स्टैंड न्यूज, धौलपुर रोडवेज बस स्टैंड अपडेट न्यूज, रोडवेज न्यूज, राजस्थान न्यूज, राजस्थान रोडवेज

एआई तस्वीर

धौलपुर। केन्द्रीय बस स्टैंड पर नए साल में यात्रियों को नया लुक नजर आएगा और सुविधाओं में भी विस्तार होगा। रोडवेज बस स्टैंड पर इन दिनों तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है। बजट घोषणा के तहत धौलपुर रोडवेज को करीब 2 करोड़ रुपए विभिन्न कार्यों के लिए आवंटित किए गए थे। स्टैंड के पीछे की ओर बनी वर्कशॉप के कच्चे मैदान को सुधारकर सीसी कराया गया है।

सीसी होने से बरसात के दौरान बसों को खड़ा करने में परेशानी नहीं होगी और आवागमन भी सुचारू रहेगा। हालांकि, वर्कशॉप के लिए पहले से ही रीको क्षेत्र में जगह आवंटित है, लेकिन उसकी अब तक सुध नहीं ली गई है। वहीं केन्द्रीय बस स्टैंड पर नए प्लेटफार्म भी बनाए जाएंगे, जिससे बसें व्यवस्थित तरीके से खड़ी हो सकेंगी। धौलपुर डिपो से रोडवेज और अनुबंधित मिलाकर करीब 54 बसों का संचालन हो रहा है।

नया टॉयलेट बनकर तैयार, गेट भी बना

स्टैंड के बगल में स्थित रोडवेज वर्कशॉप में सीसी कार्य के साथ ही नया मुख्य गेट भी बनाया गया है। पहले रोडवेज बसों के प्रवेश के समय जगह कम होने से टकराने की आशंका बनी रहती थी, लेकिन अब मुख्य गेट को चौड़ा किया गया है और उसकी ऊंचाई भी बढ़ाई गई है। इसके साथ ही कार्यालय में फॉल सीलिंग लगाई गई है और अलमारियां रखी गई हैं।

यात्रियों की सुविधा के लिए स्टैंड परिसर में नया टॉयलेट भी बनकर तैयार हो गया है, जिसका उपयोग यात्री और कर्मचारी दोनों कर सकेंगे। इसमें दोनों ओर से प्रवेश के लिए गेट बनाए गए हैं। वहीं, वर्कशॉप की दीवार को कुछ पीछे किया जाएगा, जिससे स्टैंड परिसर में और जगह मिल सके। इसके अलावा, स्टैंड पर पहले से संचालित टॉयलेट भी खुला है, जिसका संचालन नगर परिषद द्वारा किया जा रहा है।

हर दिन करीब 15 लाख रुपए का कलेक्शन

धौलपुर डिपो मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश की सीमा के नजदीक होने के कारण यहां से बड़ी संख्या में यात्री विभिन्न रूटों पर यात्रा करते हैं। डिपो से दिल्ली, जयपुर, मथुरा, अलीगढ़, भरतपुर, कोटा, करौली, ग्वालियर, आगरा सहित अन्य स्थानों के लिए प्रतिदिन बसें संचालित की जा रही हैं। रोडवेज बसों से प्रतिदिन करीब 12 हजार यात्री सफर करते हैं, जिससे रोडवेज को प्रतिदिन लगभग 15 से 16 लाख रुपए की आय होती है।

यह वीडियो भी देखें

निजी बसें पहुंचा रही नुकसान

रोडवेज बस स्टैंड के पास ही निजी बसों का संचालन भी किया जा रहा है। ये बसें रोडवेज बसों से आगे दौड़कर पहले ही सवारियां उठा लेती हैं, जिससे रोडवेज को यात्री भार का नुकसान उठाना पड़ रहा है। हाल ही में परिवहन विभाग ने निजी बसों के खिलाफ कार्रवाई की थी। इन बसों का रंग-रूप रोडवेज जैसा होने के कारण यात्री भ्रमित हो जाते थे।

ये भी पढ़ें

Weather Alert: जोधपुर में पश्चिमी विक्षोभ का दिखा असर, बारिश से भीगा शहर, कड़ाके की सर्दी का अलर्ट
जोधपुर
Weather Alert, Rajasthan Weather Alert, Jaipur Weather Alert, Bikaner Weather Alert, Ajmer Weather Alert, Rain Alert, Rain Alert in Rajasthan, IMD Rain Alert, Rain Alert in Rajasthan, Rain Alert in Jodhpur, Rain Alert in Ajmer, Rain Alert in Bikaner, 31 December Rain Alert, 1 January Rain Alert, Meteorological Department, 5 Day Weather Report, January Rain Alert, January Winter Alert, Cold Wave, Fog, वेदर अलर्ट, राजस्थान वेदर अलर्ट, जयपुर वेदर अलर्ट, बीकानेर वेदर अलर्ट, अजमेर वेदर अलर्ट, रेन अलर्ट, रेन अलर्ट इन राजस्थान, आईएमडी रेन अलर्ट, रेन अलर्ट इन राजस्थान, रेन अलर्ट इन जोधपुर, रेन अलर्ट इन अजमेर, रेन अलर्ट इन बीकानेर, 31 दिसंबर रेन अलर्ट, 1 जनवरी रेन अलर्ट, मौसम विभाग, 5 डे वेदर रिपोर्ट, जनवरी रेन अलर्ट, जनवरी सर्दी अलर्ट, शीतलहर, कोहरा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

31 Dec 2025 05:38 pm

Published on:

31 Dec 2025 05:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / Dholpur: नए साल में बदला-बदला नजर आएगा धौलपुर रोडवेज बस स्टैंड, खर्च हो रहे हैं दो करोड़ रुपए

बड़ी खबरें

View All

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

नाबालिग और महिलाओं का शोषण करने वाला बर्खास्त आरएसी जवान गोवर्धन से गिरफ्तार

नाबालिग और महिलाओं का शोषण करने वाला बर्खास्त आरएसी जवान गोवर्धन से गिरफ्तार Dismissed RAC jawan arrested from Govardhan for exploiting minors and women
धौलपुर

देशी विदेशी पक्षियों को रास आ रहे धौलपुर के जलाशय

देशी विदेशी पक्षियों को रास आ रहे धौलपुर के जलाशय Dholpur's reservoirs are being liked by the native and foreign birds
धौलपुर

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना…केवल 70 फीसदी ही सत्यापन

Social-Security-Pension-Scheme
धौलपुर

टाइगर रिजर्व सेंचुरी के विरोध में ग्रामीण एकजुट

धौलपुर

शहीद भगत सिंह फुटबॉल लीग में खिलाड़ी दिखा रहे दमखम

शहीद भगत सिंह फुटबॉल लीग में खिलाड़ी दिखा रहे दमखम Players are showing their strength in Shaheed Bhagat Singh Football League
धौलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.