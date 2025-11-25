विकास के नाम पर उधेड़ा शहर…पर काम कही आए ना नजर

नगर परिषद ने अतिक्रमण और बायलॉजिकल के हिसाब से सही नहीं बनने के नाम पर एक-एक कर भवनों को ध्वस्त किया था, लेकिन परिषद की यह कार्रवाई कभी उस एरिया में एकमुश्त नहीं चली। यानी जिस क्षेत्र से अतिक्रमण हटाना था, कुछ मकानों और दुकानों को ध्वस्त कर दल आगे बढ़ जाता। परिषद की इस कार्रवाई उस वक्त सवाल भी उठते थे। यही कारण रहा कि सराय क्षेत्र में कुछ जगहों से अतिक्रमण हटाने के बाद अन्य जगहों को यूं ही छोड़ दिया और अब उस क्षेत्र में नाली निर्माण के दौरान बाधा उत्पन्न हो रही है। ऐसे ही तोप तिराहा और मण्डी चौराहा पर परिषद ने अपनी दुकानों को जर्जर हालात का हवाला देकर तोड़ डाला, लेकिन आज तक उस जगह को संवारा तक नहीं गया, बल्कि तोड़ फोड़ से मलबा भी वहीं पड़ा है और नालियों से बहता पानी सडक़ों पर भर रहा है, जो शहर की हालत को बद से बदतर बना रहा है।