चैम्बर और नालों से होकर निकली रहीं शहर में 61 साल पुरानी बिछी लीकेज पेयजल लाइनें

शहर में पेयजल पाइप लाइनों में लीकेज और चैम्बरों का गठजोड़ लोगों को बीमार न कर दे। नाले नालियों के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर लाइने (घरों तक कनेक्शन वाली लाइनें) शहर के अधिकांश कालोनियों और मोहल्लों में डली हुई हैं। जिनमें लीकेजों के कारण आए दिन चैम्बरों का गंदा पानी घरों तक पहुंच जाता है और लोग उसका सेवन करने को मजबूरन हैं। शहर में एक दो जगह नहीं बल्कि आधा दर्जन से भी ज्यादा जगह लाइनें लाकेज हैं, जिनमें से कई को तो महीनों तक हो चुके हैं। जिनकी शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो पाती। अब ऐसी स्थिति में लीकेजों के कारण चैम्बरों और नालों का गंदा पानी पीने से कोई अनहोनी होती है तो कौन उसका जिम्मेदार होगा? ज्ञात हो कि देश के सबसे स्वच्छ शहर मध्य प्रदेश के इंदौर में भी कुछ दिन पहले यही हालात बने जहां पेयजल पाइप लाइन के लीकेज होने के कारण चैम्बरों का दूषित पानी घरों में पहुंच गया जिस कारण 17 लोगों की मौत हो गई तो कई अस्पताल में भर्ती हैं।