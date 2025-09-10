राजाखेड़ा रोड के हाल बेहाल, बड़े-बड़े गड्ढों से सडक़ पर फंस रहे वाहन

मंगलवार को भी एक वाहन लुहारी गांव के पास गड्ढों में फंस गया। जिससे यहां सडक़ पर जाम लग गया। वाहन फंसने से लेाग परेशान दिखे और ऑटो और कार सवार लोग उतर गए पैदल ही आगे जा रहे थे। काफी देर बाद पहुंची क्रेन की मदद से फंसे ट्रक को हटाया जा सका। इस तरह के हालातों से धौलपुर और राजाखेड़ा की तरफ आ-जा रहे लोग प्रतिदिन सामना कर रहा है। लेकिन इसके बाद भी जिम्मेदार विभाग केवल मौनमून बने हुए हैं। उन्हें आमजन की तकलीफों से खास फर्क नहीं पड़ रहा है। जबकि प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने हाल में अधिकारियों की ली बैठक में सडक़ों की जल्द मरम्मत के निर्देश दिए थे।