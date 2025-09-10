Patrika LogoSwitch to English

शहर से राजाखेड़ा रोड पर चलने के कुछ ही देर बाद वाहन चालकों का चुनौती से प्रतिदिन सामना हो रहा है। हम बात कर रहे हैं धौलपुर-राजाखेड़ा सडक़ मार्ग की। यहां सांडा और जाटौली के पास सडक़ ही गायब हो चुकी है। सडक़ पर बड़े-बड़े गड्ढे आमजन के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। हाल ये है कि गड्ढों में आएदिन लोडिंग वाहन फंस रहे हैं। गाड़ी फंसने के बाद यहां पर जाम की स्थिति बन जाती है। बिना क्रेन बुलाए वाहन को हटाना मुश्किल हो जाता है।

धौलपुर

Naresh Kumar Lawaniyan

Sep 10, 2025

राजाखेड़ा रोड के हाल बेहाल, बड़े-बड़े गड्ढों से सडक़ पर फंस रहे वाहन The condition of Rajakheda Road is pathetic, vehicles are stuck on the road due to big potholes

धौलपुर. शहर से राजाखेड़ा रोड पर चलने के कुछ ही देर बाद वाहन चालकों का चुनौती से प्रतिदिन सामना हो रहा है। हम बात कर रहे हैं धौलपुर-राजाखेड़ा सडक़ मार्ग की। यहां सांडा और जाटौली के पास सडक़ ही गायब हो चुकी है। सडक़ पर बड़े-बड़े गड्ढे आमजन के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। हाल ये है कि गड्ढों में आएदिन लोडिंग वाहन फंस रहे हैं। गाड़ी फंसने के बाद यहां पर जाम की स्थिति बन जाती है। बिना क्रेन बुलाए वाहन को हटाना मुश्किल हो जाता है।

मंगलवार को भी एक वाहन लुहारी गांव के पास गड्ढों में फंस गया। जिससे यहां सडक़ पर जाम लग गया। वाहन फंसने से लेाग परेशान दिखे और ऑटो और कार सवार लोग उतर गए पैदल ही आगे जा रहे थे। काफी देर बाद पहुंची क्रेन की मदद से फंसे ट्रक को हटाया जा सका। इस तरह के हालातों से धौलपुर और राजाखेड़ा की तरफ आ-जा रहे लोग प्रतिदिन सामना कर रहा है। लेकिन इसके बाद भी जिम्मेदार विभाग केवल मौनमून बने हुए हैं। उन्हें आमजन की तकलीफों से खास फर्क नहीं पड़ रहा है। जबकि प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने हाल में अधिकारियों की ली बैठक में सडक़ों की जल्द मरम्मत के निर्देश दिए थे।

सुबह और शाम के समय रहता है जाम

राजाखेड़ा रोड पर सुबह और शाम के समय भारी जाम रहता है। सुबह राजाखेड़ा की तरफ जाने वाले नौकरीपेशा लोग, आमजन ओर अन्य को इस रास्ते से दो-चार होना पड़ रहा है। इसी तरह शाम को वापस घर लौटने के समय यही स्थिति है। लोगों को कहना है कि जैसे-तैसे निकल पाते हैं। कई दफा तो दुपहिया वाहन फंस जाता है और हादसे की आशंका बनी रहती है। वाहन चालकों ने कहा कि सडक़ पर हो रहे गड्ढे से आएदिन वाहन को नुकसान पहुंच रहा है। जिससे बेवजह की चपत लग रही है।

- सडक़ से गुजरते समय डर लगता है कि कहीं हादसा नहीं हो जाए। गड्ढे होने और जलभराव की वजह से आएएिन बड़े और छोटे वाहन इसमें फंस रहे हैं। सडक़ तो पूरी तरह से गायब हो चुकी है। पीडब्ल्यूडी का सडक़ पर ध्यान देने की जरुरत है। कभी बड़ा हादसा हो सकता है।

- अनूप तोमर, निवासी सूबेदार का पूरा

सडक़ की हालत काफी समय से खराब बनी हुई है। प्रतिदिन जाम लगता है। ट्रेफिक जाम से आमजन परेशान हैं और वाहन इसमें फंस रहे हैं। लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बरसात से सडक़ पर जगह-जगह गड्ढे और हो गए हैं।

- भूरा पुरोहित, निवासी राजाखेड़ा रोड

10 Sept 2025 06:23 pm

