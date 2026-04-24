बाल वाहिनियों की हालात चिंताजनक, फिटनेस तक नहीं

धौलपुर. जिला परिवहन एवं सडक़ सुरक्षा विभाग ने जिला कलक्टर श्रीनिधि बीटी व जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में स्कूल वाहनों का संघन जांच अभियान शुरू किया है। हालांकि, बाल वाहिनियों की जांच केवल शहरी सीमा तक सीमित रही। बता दें कि तीन दिन पहले राजाखेड़ा क्षेत्र में एक अनाधिकृत स्कूली वैन गहरे गड्ढे में जा गिरी थी। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। लेकिन इस हादसे के बाद अभी तक संबंधित वैन संचालक पर कोई कार्रवाई नहीं होना भी बड़ा सवाल बना हुआ है। वहीं, शहरी क्षेत्र में जांच के दौरान स्कूली वाहनों की स्थिति खराब मिली और फिटनेस नहीं मिली। जिस पर विभाग ने व्यवस्था सुधारने को पांच दिन का समय दिया है। गौतरलब रहे कि पत्रिका ने राजाखेड़ा के घटनाक्रम को प्रमुखता से प्रकाशित किया था।