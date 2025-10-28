दीपावली निकलते ही फिर सक्रिय हुआ निगम, 14 लाख की बकाया पर 10 ट्रांसफॉर्मर उतारे

राजाखेड़ा उपखंड और धौलपुर ग्रामीण में कार्रवाई
धौलपुर/राजाखेड़ा. जयपुर डिस्कॉम के धौलपुर डिविजन में अलग-अलग टीम गठित करके बकाएदार उपभोक्ताओं पर बड़ी कार्रवाई की गई है। राजाखेड़ा उपखण्ड में 8 ट्रांसफार्मर उतार कर भंडार शाखा में जमा कराए गए हंै वहीं धौलपुर ग्रामीण उपखण्ड में 3 लाख बकाया राशि पर 2 ट्रांसफॉर्मर उतारे गए हैं।
राजाखेडा उपखण्ड में कनिष्ठ अभियंता शहर मयंक मिश्रा के नेतृत्व में शहर क्षेत्र में 2 कृषि उपभोक्ताओं जिन पर डेढ़ लाख रुपए बकाया थे, उनके दोनों थ्री फेस ट्रांसफार्मर उतार कर राजाखेड़ा भंडार शाखा में जमा कराया और मौके पर 40000 रुपए भी जमा कराए। दूसरी टीम में कनिष्ठ अभियंता ग्रामीण विशाल जायसवाल की टीम ने 6 थ्री फेज के ट्रांसफार्मर उतार कर भंडार शाखा में जमा कराए जिस पर 9.50 लाख रुपए बकाया था और मौके पर 55000 रुपए जमा किए। धौलपुर ग्रामीण उपखण्ड मे जेईएन मनियां विजेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम ने 3 लाख रुपए बकाया राशि होने पर 2 ट्रांसफॉर्मर उतारे गए हैं व उपभोक्ताओं की बिजली बंद की गई है, वहीं पुराने बकाया पर कटे 55 पीडीसी उपभोक्ताओं के परिसरों की भी जांच की गई व बिजली चोरी मिलने पर 5 वीसीआर भरी गईं। एक्सईएन विवेक शर्मा ने बताया कि बकाएदारों से लगातार बकाया राशि जमा कराने के लिए संपर्क कर तगादा किया जा रहा है। बार-बार कहने के बाद भी बिल जमा नहीं कराने पर ट्रांसफॉर्मर उतारे जा रहे हैं व उनके कनेक्शन डीसी किए जा रहे हैं। टीम में अवधेश शर्मा, राजवीर, वीरेंद्र, अनीश, शमशेर, सोनपाल, सोनेश, नरेंद्र शर्मा, हरबान इत्यादि शामिल रहे।
