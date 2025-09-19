करौली-धौलपुर टाइगर अभ्यारण्य की बीहडों तक पहुंची विरोध की गूंज

सभा को संबोधित करते हुए किसान नेता मोहन सिंह गुर्जर और वीरेंद्र मोर ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार गांवों और जंगलों को उजाडक़र केवल जानवरों को बसाने का काम कर रही है। यह दुर्भाग्य है कि चुने गए जनप्रतिनिधियों ने न तो इस फैसले का सदन में विरोध किया और न ही जनता को सच से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि अब जनता समझ चुकी है कि सरकार का यह फैसला उनके हित में नहीं है, बल्कि जीवन और इतिहास से जुड़े अस्तित्व को समाप्त करने वाला है। ग्रामीणों में आक्रोश को देखते हुए वक्ताओं ने संयम रखने एवं कानून के तहत विरोध प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों से टकराव करने के बजाय गांधीवादी और अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन चलाकर सरकार को फैसला वापस लेने पर मजबूर किया जाए।