वनविभाग ने जंगल में अवैध खनन पर निगरानी के लिए बढ़ाई गश्त

वन क्षेत्रों का किया सघन निरीक्षण
डीएफओ बोले: अवैध खनन में खनन माफिया की गतिविधियां किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं
dholpur. जिले में अवैध खनन गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने और वन संपदा के संरक्षण के लिए मंगलवार को डीएफओ वी चेतन कुमार ने सरमथुरा वनक्षेत्र का भ्रमण कर औचक निरीक्षण किया। वन अधिकारियों का उद्देश्य वन क्षेत्रों में अवैध खनन के रास्तों को पूरी तरह अवरुद्ध करना और वनभूमि पर अवैध खनन पर अंकुश लगाना था।
डीएफओ ने वनक्षेत्र का निरीक्षण कर अवैध खनन परिवहन के लिए उपयोग किए जा रहे रास्तों को चिह्नित किया। उन्होंने वन अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वनभूमि पर अवैध खनन रोकने के लिए अवैध रास्तों को जेसीबी की मदद से काटकर गहरी खाइयां खुदवाई जाएं, ताकि वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद हो सके। वहीं क्षेत्र में नियमित गश्त कर 24 घंटे निगरानी रखने के लिए वन अधिकारियों को पाबंद किया। क्षेत्रीय वन अधिकारी देवेन्द्र सिंह चौधरी ने बताया कि उपवन संरक्षक धौलपुर के निर्देशन में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए वनभूमि पर अवैध खनन सहित वनभूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की योजना बनाई गई है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को डीएफओ ने वनक्षेत्र के भ्रमण के साथ बरौली व खुर्दिया नर्सरियों का निरीक्षण करते हुए दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं सरकार ने अरावली बचाओ अभियान के तहत प्रदेश में अवैध खनन की रोकथाम के लिए 15 जनवरी तक विशेष अभियान चलाने के लिए वन अधिकारियों को पाबंद किया है। उन्होंने वन अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा कि वनभूमि पर अवैध खनन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर एसीएफ चेतराम मीणा, वनपाल नीलेन्द्र सिंह, वनपाल सीमा कुमारी, गंगाराम, अजय सिंह, विष्णु सहित वनकर्मी मौजूद थे।
वनभूमि पर खदानों की खरीद फरोख्त की जांच जारी
खुर्दिया वनखंड अन्तर्गत हज्जपुरी में वनभूमि पर अवैध खनन के लिए खदानों की खरीद फरोख्त के मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएफओ वी चेतन कुमार ने एसीएफ चेतराम मीणा को जांच सौंपते हुए खनन माफियाओं को चिह्नित करने के लिए निर्देशित किया है। डीएफओ ने अवैध खनन में संलिप्त कार्मिकों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की नसीहत दी है। डीएफओ ने वनभूमि की खरीद फरोख्त की जांच पूरी होने के बाद कानूनी कार्रवाई करने का हवाला दिया है।
