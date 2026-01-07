वनविभाग ने जंगल में अवैध खनन पर निगरानी के लिए बढ़ाई गश्त

डीएफओ ने वनक्षेत्र का निरीक्षण कर अवैध खनन परिवहन के लिए उपयोग किए जा रहे रास्तों को चिह्नित किया। उन्होंने वन अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वनभूमि पर अवैध खनन रोकने के लिए अवैध रास्तों को जेसीबी की मदद से काटकर गहरी खाइयां खुदवाई जाएं, ताकि वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद हो सके। वहीं क्षेत्र में नियमित गश्त कर 24 घंटे निगरानी रखने के लिए वन अधिकारियों को पाबंद किया। क्षेत्रीय वन अधिकारी देवेन्द्र सिंह चौधरी ने बताया कि उपवन संरक्षक धौलपुर के निर्देशन में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए वनभूमि पर अवैध खनन सहित वनभूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की योजना बनाई गई है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को डीएफओ ने वनक्षेत्र के भ्रमण के साथ बरौली व खुर्दिया नर्सरियों का निरीक्षण करते हुए दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं सरकार ने अरावली बचाओ अभियान के तहत प्रदेश में अवैध खनन की रोकथाम के लिए 15 जनवरी तक विशेष अभियान चलाने के लिए वन अधिकारियों को पाबंद किया है। उन्होंने वन अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा कि वनभूमि पर अवैध खनन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर एसीएफ चेतराम मीणा, वनपाल नीलेन्द्र सिंह, वनपाल सीमा कुमारी, गंगाराम, अजय सिंह, विष्णु सहित वनकर्मी मौजूद थे।