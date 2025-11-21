पुराने ढर्रे पर सरकार…स्कूलों को खेल से लेकर ग्रांट राशि का इंतजार

राजकीय स्कूलों के संचालन के लिए राज्य सरकार ग्रांट राशि के रूप में सहायता उपलब्ध कराती है। जो कि नामांकन के हिसाब से दी जाती है। यानी 50 बच्चों वाले नामांकन स्कूल में10 हजार रुपए की ग्रांट राशि प्रदान की जाती है। यह राशि नामांकन के हिसाब से २५ हजार रुपए बढ़ती भी जाती है। जो 25 हजार, 50 हजार, 74 से लेकर एक लाख तक दी जाती है। इस राशि से स्कूल की स्वच्छता, बच्चों के लिए पानी, चौक, डस्टर आदि की व्यवस्था की जाती है, लेकिन आधा सत्र बीत जाने के बाद भी राजकीय स्कूलों में ग्रांट राशि नहीं आई है। केवल एलिमेन्ट्री के 50 प्रतिशत स्कूलों में ही अभी तक राशि उपलब्ध कराई गई है, जबकि80 प्रतिशत स्कूलों सहित माध्यमिक के सभी स्कूल ग्रांट राशि की बाट जोह रहे हैं।