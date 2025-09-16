दो घंटे तक अस्पताल की बत्ती रही गुल, मरीज हुए परेशान

उमस भरी गर्मी के बीच अस्पताल की दो घंटे तक बत्ती गुल रही। जिसके चलते जहां भर्ती मरीज परेशान हुए वहीं लैब में जांच सहित एक्सरे में भी रुकावट आई। तो वहीं पर्चा काउंटर पर मरीजों के पर्चे भी नहीं बन सके। इस दौरान लोगों ने हंगामा भी किया, लेकिन इसका अस्पताल प्रशासन पर कोई असर दिखाई नहीं दिया। कांग्रेस के युवा जिला महामंत्री अभिषेक यादव ने बताया कि अस्पताल में जब भी वे आते हैं मरीजों की बदहाल स्थिति को देखकर परेशान होते हैं। यहां गंदगी का इतना आलम है जिसको देखने वाला कोई नहीं। इसको लेकर उन्होंने पीएमओ को भी अवगत कराया था, लेकिन उन्होंने समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया। सोमवार को दिन में करीब 2 घंटे अस्पताल की बिजली गुल रही। जिससे भर्ती मरीज तो परेशान हुए ही। उमस भरी गर्मी में परामर्श लेने आए मरीज और उनके अटेंडर भी परेशान होते नजर आए।