दो घंटे तक अस्पताल की बत्ती रही गुल, मरीज हुए परेशान

मारीजों के नहीं बन सके पर्चे, जांचें भी हुईं प्रभावित
शिकायत के बाद भी अस्पताल प्रबंधन नहीं दे रहा असुविधाओं पर ध्यान
dholpur, बाड़ी सामान्य अस्पताल खुद इन दिनों बदहाली की बीमारी से जूझ रहा है। जिसे खुद इलाज की जरूरत है। डॉक्टरों, सर्जनों और अन्य सुविधाओं की कमी मरीजों को जिला मुख्यालय का रुख करने पर मजबूर कर रही हैं। घंटों बिजली गुल होने से मरीजों के इलाज तो दूर काउंटर पर पर्चा तक नहीं बन पा रहे जिससे मरीजों को परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है।
उमस भरी गर्मी के बीच अस्पताल की दो घंटे तक बत्ती गुल रही। जिसके चलते जहां भर्ती मरीज परेशान हुए वहीं लैब में जांच सहित एक्सरे में भी रुकावट आई। तो वहीं पर्चा काउंटर पर मरीजों के पर्चे भी नहीं बन सके। इस दौरान लोगों ने हंगामा भी किया, लेकिन इसका अस्पताल प्रशासन पर कोई असर दिखाई नहीं दिया। कांग्रेस के युवा जिला महामंत्री अभिषेक यादव ने बताया कि अस्पताल में जब भी वे आते हैं मरीजों की बदहाल स्थिति को देखकर परेशान होते हैं। यहां गंदगी का इतना आलम है जिसको देखने वाला कोई नहीं। इसको लेकर उन्होंने पीएमओ को भी अवगत कराया था, लेकिन उन्होंने समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया। सोमवार को दिन में करीब 2 घंटे अस्पताल की बिजली गुल रही। जिससे भर्ती मरीज तो परेशान हुए ही। उमस भरी गर्मी में परामर्श लेने आए मरीज और उनके अटेंडर भी परेशान होते नजर आए।
मामले को लेकर जब अस्पताल प्रशासन के एकाउंटेंट मोदी से जानकारी की गई तो उन्होंने बताया कि अस्पताल में बिजली मेंटेनेंस का काम चल रहा है। जिसके चलते एरिया विशेष की बिजली गुल हुई होगी। पूरे अस्पताल की बिजली बंद नहीं हुई थी। फिर भी कार्य प्रभावित न हो और मरीजों के साथ लोग परेशान न हो इसको लेकर लगातार ध्यान दिया जा रहा है।
प्रशासन की सुविधाओं से मरीज वंचित
सामान्य अस्पताल को क्रमोन्नत किया जा चुका है। लेकिन यह अस्पताल लगातार बदहाली की ओर बढ़ता ही जा रहा है। अस्पताल में जहां वरिष्ठ सर्जन और फिजिशियन चिकित्सक नहीं हैं, वहीं महिला सर्जन चिकित्सक होने के बावजूद भी ऑपरेशन थिएटर बंद पड़ा है। सोनोग्राफी कक्ष पर ताला लटका है तो अन्य इमरजेंसी सुविधाओं से मरीज अब तक वंचित हैं। अब बिजली को लेकर भी आए दिन समस्या देखने को मिल रही है।