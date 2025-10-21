फैल रहा शिक्षा का उजियारा, गांव-गांव में खुल रहीं लाइब्रेरियां

धौलपुर. जिले में शिक्षा की दिशा को एक नई ऊर्जा और गति देने का कार्य कर रहे हैं। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी निवृत्ति सोमनाथ आव्हाद। डिजिटल शिक्षा का उजियारा चंबल के बीहड़, डांग और ग्रामीण इलाके तक पहुंचा रहे हैं। सीईओ और अन्य संस्थाओं के प्रयासों से दिसम्बर अंत तक करीब ८० डिजिटल लाइब्रेरी शुरू हो जाएंगी। वर्तमान में करीब 20 से अधिक लाइब्रेरी खुल चुकी है और अब सप्ताह में एक से दो लाइब्रेरी खुल रही हैं। कुछ लाइब्रेरी तैयार हैं केवल नेट कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। सीईओ के नए सोच से ग्रामीण क्षेत्र के युवा और छात्राओं में खासा उत्साह है। वजह इन लाइब्रेरी पर कोई फीस नहीं है। छात्र-छात्राएं बेझिझक होकर पढ़ाई कर सकेंगी। विजन के तहत अब ग्राम पंचायत स्तर तक आधुनिक लाइब्रेरियों की स्थापना की जा रही है।