करोड़ों का बजट पर पालिका के पास…पर विकास कोसों दूर

तत्कालीन अध्यक्ष ने छोड़े थे सात करोड़यह समस्या पिछले कांग्रेस की सरकार से ही चली जा रही है। सरकार बदली तब लोगों ने सोचा कि भाजपा सरकार में स्थिति सुधारेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्थिति और बद से बदतरस हो गई। आलम यह कि आज कोई भी कर्मचारी स्वायत शासन विभाग का नहीं है। जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। तत्कालीन अध्यक्ष चंद्रकला कुशवाहा से बात करने पर उन्होंने बताया कि हालात स्टाफ की कमी की समस्या तथाराजनीतिक दबाव बने रहना एवं सरकारी धन सही जगह पर लगे इसी के चलते 7 करोड़ का बजट छोडक़र आई थी।