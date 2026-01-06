बंदोबस्त विभाग चौथी बार पहुंचा पर नहीं मिली विद्यालय की गुम हुई भूमि

गौरतलब है कि राजनीतिज्ञों, अधिकारियों और प्रभावशालियों का गठजोड़ उपखंड में इस कदर हावी हो चुका है कि वर्ष 2002 में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए आवंटित 13 बिस्वा बेशकीमती जमीन को जिसकी वर्तमान बाजार कीमत 5 करोड़ से भी अधिक आंकी जा रही है, को नगर पालिका ने अतिक्रमण मुक्त करवाने के स्थान पर विद्यालय को शहरी क्षेत्र से दूर अन्य भूमि का आवंटन कर दिया और इस कीमती जमीन को भूल बैठी। हालांकि आवंटन के समय इस भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं था और यह पूरी तरह खाली थी, लेकिन बजट के अभाव में विद्यालय इसकी चहारदीवारी नहीं करवा सका। लोगों का आरोप है कि शिक्षा विभाग की लापरवाही और नगर पालिका की जानबूझकर की गई अनदेखी से कुछ ही वर्षो में प्रशासनिक शह पर इसपर कब्जा कर लिया गया। वहीं दरियादिल नगर पालिका ने भी इस कब्जे को हटवाकर अतिक्रमियों पर कार्रवाई करने के स्थान पर बालिका विद्यालय को अन्यत्र जमीन आवंटित कर अतिक्रमियों को इस पर बाजार बनाने की मूक ओर अघोषित स्वीकृति दे दी। जो एक गंभीर मामला है ।