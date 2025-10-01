राज्य स्तरीय तीरंदाजी में प्रतियोगिता ने दिखाया दमखम

धौलपुर. 69वीं राज्य स्तरीय 17/19 वर्षीय बालक बालिका स्कूली तीरंदाजी प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह आरएसी मैदान पर हुआ।कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा रही। अध्यक्षता पूर्व राज्य मंत्री और पूर्व विधायक अब्दुल सगीर खान ने की। विशिष्ट अतिथि भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर, बाल कल्याण समिति सदस्य डॉ.माजिद शरीफी व डिप्टी कमांडेंट सुरेश सांखला रहे। अति विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक सुखो देवी, राजस्थान तीरंदाजी संघ के सचिव सुरेंद्र सिंह गुर्जर, भाजपा नेता जयवीर पोसवाल, खेल अधिकारी अशोक कुमार, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी नीरू जैन और रमाकांत शर्मा रहे। कार्यक्रम में छात्रों ने सरस्वती वंदना की प्रस्तुति दी। आयोजक नरगिस शरीफी ने सभी अतिथियों का स्मृति चिन्ह और गुलदस्ता भेंट कर और स्वागत भाषण देकर स्वागत दिया। उप जिला शिक्षा अधिकारी शारीरिक शिक्षा विजेंद्र सिंह और चौब सिंह ने सभी अतिथियों स्वागत किया