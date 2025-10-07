सासंद व एमएलए पर रोक नहीं, जिलाध्यक्ष पद पर ठोक सकेंगे दावेदारी

कांग्रेस के वर्तमान में पं.साकेत बिहारी शर्मा जिलाध्यक्ष है। शर्मा करीब बीते साल से इस पद पर हैं। हालांकि, वे तकनीकी रूप से स्थाई जिलाध्यक्ष पद पर अभी तक साल से कम समय हुआ है। जिलाध्यक्ष शर्मा ने बताया कि साल २०१८ में उन्हें कार्यकारी जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके बाद प्रदेश सरकार में हुए घटनाक्रम के चलते पार्टी ने सभी जिलाध्यक्षकों को निवर्तमान घोषित कर दिया। इसके बाद अगस्त २०२३ में पंडित साकेत बिहारी को पुन: नए सिरे से स्थाई जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। शर्मा ने बताया कि वैसे उन्हें अभी नियमित स्थाई तौर पर ३ साल नहीं हुए हैं। शर्मा ने पूछा कि वह भी वापस आवेदन करेंगे तो उन्होंने कहा कि पार्टी ने किसी को रोका नहीं है कि वर्तमान जिलाध्यक्ष आवेदन नहीं कर सकता है।