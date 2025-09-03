Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

धौलपुर

स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर हंगामा, मीटर लगाने वालों को पुलिस ने लिया हिरासत में

कस्बे में स्मार्ट मीटर लगाने के दौरान लोगों ने जमकर हंगामा किया। बाजार सहित मोहल्लों में कुछ लोग पुराने मीटर तोड़ कर स्मार्ट मीटर लगा रहे थे। लोगों ने इसका विरोध किया लेकिन उनके की ओर से मनमानी करने पर एक जगह मोहल्ले वासियों का गुस्सा भडक़ गए। जब लोगों ने विद्युत निगम के अधिकारियों से फोन कर जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि आमजन के लिए इस तरह मीटर बदलने की अभी कोई प्लानिंग नहीं है। तभी मीटर लगा रहे लोगों से पूछा के स्मार्ट मीटर लगाने के लिए तुम्हारे पास क्या आदेश हैं तो वह कोई जवाब नहीं दे पाए। तभी ग्रामीण आक्रोशित हो उठे और एकजुट ग्रामीणों ने मीटर लगा रहे लोगों को उनके मीटरों से छेड़छाड़ करने और तोडऩे के लिए खंभे से बांधने तक की बात कहते हुए जमकर हंगामा किया।

धौलपुर

Naresh Kumar Lawaniyan

Sep 03, 2025

स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर हंगामा, मीटर लगाने वालों को पुलिस ने लिया हिरासत में There was a ruckus over the installation of smart meters, the police took the meter installers into custody

- बिना जानकारी के मीटर लगाने का आरोप, उपभोक्ताओं में गुस्सा

- लोगों ने मीटर लगा रहे लोगों को पकड़ कर बैठाया

sdholpur, सैंपऊ. कस्बे में स्मार्ट मीटर लगाने के दौरान लोगों ने जमकर हंगामा किया। बाजार सहित मोहल्लों में कुछ लोग पुराने मीटर तोड़ कर स्मार्ट मीटर लगा रहे थे। लोगों ने इसका विरोध किया लेकिन उनके की ओर से मनमानी करने पर एक जगह मोहल्ले वासियों का गुस्सा भडक़ गए। जब लोगों ने विद्युत निगम के अधिकारियों से फोन कर जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि आमजन के लिए इस तरह मीटर बदलने की अभी कोई प्लानिंग नहीं है। तभी मीटर लगा रहे लोगों से पूछा के स्मार्ट मीटर लगाने के लिए तुम्हारे पास क्या आदेश हैं तो वह कोई जवाब नहीं दे पाए। तभी ग्रामीण आक्रोशित हो उठे और एकजुट ग्रामीणों ने मीटर लगा रहे लोगों को उनके मीटरों से छेड़छाड़ करने और तोडऩे के लिए खंभे से बांधने तक की बात कहते हुए जमकर हंगामा किया। जिस पर इन्हें पकडकऱ एक मकान में बैठा दिया। तभी मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली और बिना आदेश के विद्युत मीटरों के साथ छेड़छाड़ कर उनको तोडऩे वाले लोगों को हिरासत में लेकर मामला शांत कराया है।

- आमजन के लिए स्मार्ट मीटर लगाने का अभी उनकी ओर से कोई आदेश नहीं है। यदि किसी के द्वारा उनके घरों पर लगे मीटरों से छेड़छाड़ की जा रही है या मीटर तोड़ा जा रहा है तो उसकी पुलिस कंप्लेंड करें। पहले यह प्रक्रिया विद्युत कर्मचारीयों की मौजूदगी में सरकारी कार्यालयों से शुरू होगी।

- पुष्पेन्द्र चौधरी, सहायक अभियंता, विद्युत निगम सैंपऊ

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Sept 2025 06:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर हंगामा, मीटर लगाने वालों को पुलिस ने लिया हिरासत में

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट