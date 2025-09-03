स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर हंगामा, मीटर लगाने वालों को पुलिस ने लिया हिरासत में

sdholpur, सैंपऊ. कस्बे में स्मार्ट मीटर लगाने के दौरान लोगों ने जमकर हंगामा किया। बाजार सहित मोहल्लों में कुछ लोग पुराने मीटर तोड़ कर स्मार्ट मीटर लगा रहे थे। लोगों ने इसका विरोध किया लेकिन उनके की ओर से मनमानी करने पर एक जगह मोहल्ले वासियों का गुस्सा भडक़ गए। जब लोगों ने विद्युत निगम के अधिकारियों से फोन कर जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि आमजन के लिए इस तरह मीटर बदलने की अभी कोई प्लानिंग नहीं है। तभी मीटर लगा रहे लोगों से पूछा के स्मार्ट मीटर लगाने के लिए तुम्हारे पास क्या आदेश हैं तो वह कोई जवाब नहीं दे पाए। तभी ग्रामीण आक्रोशित हो उठे और एकजुट ग्रामीणों ने मीटर लगा रहे लोगों को उनके मीटरों से छेड़छाड़ करने और तोडऩे के लिए खंभे से बांधने तक की बात कहते हुए जमकर हंगामा किया। जिस पर इन्हें पकडकऱ एक मकान में बैठा दिया। तभी मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली और बिना आदेश के विद्युत मीटरों के साथ छेड़छाड़ कर उनको तोडऩे वाले लोगों को हिरासत में लेकर मामला शांत कराया है।