ट्रेफिक की समस्या से मिलेगी मुक्ति, बनेगा बाइपास

प्रदेश ने बजट में शहर में दो बाइपास की पूर्व में घोषणा की थी। जिस पर कार्य शुरू हो गया। प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज और फ्लाईओवर निर्माण को लेकर जनसुनवाई बैठक दुबारा अटल सेवा केंद्र पर हुई। बैठक में एसडीएम डॉ.साधना शर्मा ने सभी पक्ष को सुना। यह जनसुनवाई भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के तहत सामाजिक प्रभाव आकलन के उद्देश्य से की गई।

धौलपुर

Naresh Kumar Lawaniyan

Sep 09, 2025

- एनएच 44 से एसएच 2ए तक बाइपास

- एसडीएम ने साधना शर्मा ने की जनसुनवाई

dholpur, मनियां. प्रदेश ने बजट में शहर में दो बाइपास की पूर्व में घोषणा की थी। जिस पर कार्य शुरू हो गया। प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज और फ्लाईओवर निर्माण को लेकर जनसुनवाई बैठक दुबारा अटल सेवा केंद्र पर हुई। बैठक में एसडीएम डॉ.साधना शर्मा ने सभी पक्ष को सुना। यह जनसुनवाई भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के तहत सामाजिक प्रभाव आकलन के उद्देश्य से की गई। एसडीएम डॉ. शर्मा ने बताया कि यह बाइपास शहर की यातायात समस्या के समाधान में मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही, प्रभावित परिवारों को विधिवत मुआवजा, पुनर्वास और अन्य लाभ सुनिश्चित किए जाएंगे।

बताया कि 19 जून 2025 तथा 8 जुलाई 2025 के तहत यह प्रस्तावित परियोजना लागू की जा रही है। योजना के तहत धौलपुर शहर में एनएच 44 से लेकर राजाखेड़ा एसएच 2 तक एक बाइपास, एक आरओबी और एक फ्लाईओवर का निर्माण प्रस्तावित है। निर्माण कार्य के लिए जिन गांवों की भूमि अधिग्रहित की जानी है, वहां अधिग्रहण से पहले भूमि अर्जनए पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियमए 2013 तथा ष्राजस्थान भूमि अर्जन नियम 2016 के प्रावधानों के तहत सामाजिक प्रभाव का आकलन अनिवार्य किया गया है।

जनसुनवाई बैठक में स्थानीय ग्रामीण, भूमि मालिक, किसान और अन्य प्रभावित लोग उपस्थित रहे। तहसीलदार दिनेश जोशी, पीडब्ल्यूडी इंजीनियर, कार्मिक अंकित समेत अन्य विभागों के कार्मिक शामिल रहे। बैठक में उपस्थित ग्रामीणों ने अपनी चिंताएं और सुझाव भी साझा किए।

09 Sept 2025 06:14 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / ट्रेफिक की समस्या से मिलेगी मुक्ति, बनेगा बाइपास

