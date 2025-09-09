ट्रेफिक की समस्या से मिलेगी मुक्ति, बनेगा बाइपास

dholpur, मनियां. प्रदेश ने बजट में शहर में दो बाइपास की पूर्व में घोषणा की थी। जिस पर कार्य शुरू हो गया। प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज और फ्लाईओवर निर्माण को लेकर जनसुनवाई बैठक दुबारा अटल सेवा केंद्र पर हुई। बैठक में एसडीएम डॉ.साधना शर्मा ने सभी पक्ष को सुना। यह जनसुनवाई भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के तहत सामाजिक प्रभाव आकलन के उद्देश्य से की गई। एसडीएम डॉ. शर्मा ने बताया कि यह बाइपास शहर की यातायात समस्या के समाधान में मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही, प्रभावित परिवारों को विधिवत मुआवजा, पुनर्वास और अन्य लाभ सुनिश्चित किए जाएंगे।