धौलपुर

पुलिस के घरों में चोरों का धावा, दो क्वार्टर से ले उड़े जेवरात

सैंपऊ रोड स्थित रिजर्व पुलिस लाइन के क्वार्टरों को बुधवार-गुरुवार रात अज्ञात जनों ने निशाना बनाते हुए पुलिस को चुनौती दे डाली। पुलिस लाइन में ढाई माह में चोरी की यह दूसरी वारदात हैं। ताजा मामले में अज्ञात जनों ने महिला पुलिस कर्मी समेत एक अन्य के सूने क्वार्टरों के ताले तोड़ अंदर रखे जेवरात व नकदी चोरी कर ले गए। एक क्वार्टर में बच्चों की रखी गुल्लक भी चोर ले उड़े। चोरों ने 4 क्वार्टरों के ताले तोड़े थे लेकिन दो खाली थे। गुरुवार सुबह चोरी की जानकारी होने पर पुलिस महकमे में हडक़ंप मच गया।

2 min read
Google source verification

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Oct 30, 2025

पुलिस के घरों में चोरों का धावा, दो क्वार्टर से ले उड़े जेवरात Thieves raid police homes, steal jewellery from two quarters

- महिला कांस्टेबल समेत एक अन्य पुलिसकर्मी गए हुए थे शादी समारोह में

- रिजर्व पुलिस लाइन में चोरों ने 4 क्वार्टरों को बनाया निशाना, दो थे खाली

- चोरी की घटना से महकमे में हडक़ंप, एसपी व सीओ खुद कर रहे मॉनिटरिंग

धौलपुर. सैंपऊ रोड स्थित रिजर्व पुलिस लाइन के क्वार्टरों को बुधवार-गुरुवार रात अज्ञात जनों ने निशाना बनाते हुए पुलिस को चुनौती दे डाली। पुलिस लाइन में ढाई माह में चोरी की यह दूसरी वारदात हैं। ताजा मामले में अज्ञात जनों ने महिला पुलिस कर्मी समेत एक अन्य के सूने क्वार्टरों के ताले तोड़ अंदर रखे जेवरात व नकदी चोरी कर ले गए। एक क्वार्टर में बच्चों की रखी गुल्लक भी चोर ले उड़े। चोरों ने 4 क्वार्टरों के ताले तोड़े थे लेकिन दो खाली थे। गुरुवार सुबह चोरी की जानकारी होने पर पुलिस महकमे में हडक़ंप मच गया। सूचना पर कोतवाली प्रभारी हरिनारायण मीणा, सीओ शहर मुनेश मीणा मौके पर पहुंचे और क्र्वाटरों की जानकारी ली। वहीं, पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने भी मुआयना किया। घटनाक्रम को लेकर देर शाम तक रिपोर्ट नहीं हो पाई थी। उधर, पुलिस ने चोरी की वारदात चुनौती के रूप में लेते हुए चोरों की तलाश शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि इस दफा पुलिस शिकार करेगी और जल्द हवालात में दिखाई देंगे वारदात के आरोपित।जानकारी के अनुसार रिजर्व पुलिस लाइन में चोरों ने फ्लैट के क्वार्टरों को निशाना बनाया। इसमें पुलिस कांस्टेबल रिंकू सिंह का क्वार्टर का चोर ताला तोड़ घुस गए। चोरों ने क्वार्टर में से एक चांदी हंसली, कढ़े, बच्ची के टॉप्स, चांदी के पायजेब, चुटकी, बच्चों की दो गुल्लक जिसमें 7 हजार और एक महिला पर्स में से 15 हजार रुपए उड़ा ले गए। कांस्टेबल रिंकू बुधवार को बसेड़ी में शादी समारोह में गया हुआ था। सुबह पड़ोसी ने ताला टूटा देख सूचना दी। इसी तरह महिला कांस्टेबल शबाना भी भरतपुर शादी समारोह में गई हुई थी। अज्ञात जनों ने क्वार्टर में से चांदी की पायल, बीछिया व अन्य सामान चोरी कर ले गए।

निजी, दुकानों व अभय कमांड के कैमरों की जांच

रिजर्व पुलिस लाइन में ढाई माह में चोरी की दूसरी घटना से पुलिस महकमे को चोरों ने सीधी चुनौती दे डाली है। उधर, पुलिस घटना के बाद गुरुवार को रात सीसीटीवी फुटेज खंगालती रही। पुलिस ने सैंपऊ, बाड़ी, आगरा रोड पर घर और दुकानों के लगे सैकड़ों सीसीटीवी फुटेजों को घटना के पहले संदिग्ध व्यक्तियों की आवाजाही को बारीकी से देखा। साथ ही अभय कमांड के सीसीटीवी फुटेज भी जांच जा रहे हैं। इसके अलावा चोरी की वारदात खुलासे के लिए थाने के अलावा स्पेशल टीम, डीएसटी भी चोरों की तलाश में जुटी है। वहीं, वारदात स्थल से एमआईयू और एफएसएल टीम ने आवश्यक साक्ष्य उठाए हैं।

खुला होने से आसानी से घुसे

रिजर्व पुलिस लाइन के पीछे की तरफ से चारदीवारी जैसा कुछ नहीं होने से आवाजाही बनी रहती है। इसी का अज्ञात जनों ने फायदा उठाया और क्वार्टरों में घुस गए। हालांकि, पुलिस लाइन में कैंटीन की तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं।

दूसरी वारदात, पहली भी नहीं खुली

पुलिस लाइन में ढाई माह में चोरी की यह दूसरी वारदात है। इससे पहले भी क्वार्टरों के ताले चटके थे और चोर सामान ले उड़े। घटना को लेकर एक उप निरीक्षक स्तर का स्पेशल अनुंसधान अधिकारी नियुक्त किया था लेकिन अभी तक पुरानी वारदात का भी खुलासा नहीं हो पाया है।

- चोरी की वारदात के खुलासे के लिए कई टीमें लगी हुई हैं। साथ ही तकनीकी रूप से भी जांच हो रही है। सैंकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। वारदात के आरोपित जल्द सलाखों के पीछे होंगे।- हरिनारायण मीना, कोतवाली प्रभारी धौलपुर

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

