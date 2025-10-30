पुलिस के घरों में चोरों का धावा, दो क्वार्टर से ले उड़े जेवरात

धौलपुर. सैंपऊ रोड स्थित रिजर्व पुलिस लाइन के क्वार्टरों को बुधवार-गुरुवार रात अज्ञात जनों ने निशाना बनाते हुए पुलिस को चुनौती दे डाली। पुलिस लाइन में ढाई माह में चोरी की यह दूसरी वारदात हैं। ताजा मामले में अज्ञात जनों ने महिला पुलिस कर्मी समेत एक अन्य के सूने क्वार्टरों के ताले तोड़ अंदर रखे जेवरात व नकदी चोरी कर ले गए। एक क्वार्टर में बच्चों की रखी गुल्लक भी चोर ले उड़े। चोरों ने 4 क्वार्टरों के ताले तोड़े थे लेकिन दो खाली थे। गुरुवार सुबह चोरी की जानकारी होने पर पुलिस महकमे में हडक़ंप मच गया। सूचना पर कोतवाली प्रभारी हरिनारायण मीणा, सीओ शहर मुनेश मीणा मौके पर पहुंचे और क्र्वाटरों की जानकारी ली। वहीं, पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने भी मुआयना किया। घटनाक्रम को लेकर देर शाम तक रिपोर्ट नहीं हो पाई थी। उधर, पुलिस ने चोरी की वारदात चुनौती के रूप में लेते हुए चोरों की तलाश शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि इस दफा पुलिस शिकार करेगी और जल्द हवालात में दिखाई देंगे वारदात के आरोपित।जानकारी के अनुसार रिजर्व पुलिस लाइन में चोरों ने फ्लैट के क्वार्टरों को निशाना बनाया। इसमें पुलिस कांस्टेबल रिंकू सिंह का क्वार्टर का चोर ताला तोड़ घुस गए। चोरों ने क्वार्टर में से एक चांदी हंसली, कढ़े, बच्ची के टॉप्स, चांदी के पायजेब, चुटकी, बच्चों की दो गुल्लक जिसमें 7 हजार और एक महिला पर्स में से 15 हजार रुपए उड़ा ले गए। कांस्टेबल रिंकू बुधवार को बसेड़ी में शादी समारोह में गया हुआ था। सुबह पड़ोसी ने ताला टूटा देख सूचना दी। इसी तरह महिला कांस्टेबल शबाना भी भरतपुर शादी समारोह में गई हुई थी। अज्ञात जनों ने क्वार्टर में से चांदी की पायल, बीछिया व अन्य सामान चोरी कर ले गए।