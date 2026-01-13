वनकर्मी हत्या प्रकरण में फरार तीन आरोपित गिरफ्तार

वनविभाग ने खुर्दिया वनखंड में रास्ता किया बंद
वनविभाग ने जंगलों में अवैध खनन की 24 घंटे चल रही निगरानी
dholpur, सरमथुरा उपखंड में अवैध बजरी व पत्थर खनन की रोकथाम के लिए वनविभाग ने 24 घंटे निगरानी करना शुरू कर दिया है। मंगलवार को वनविभाग ने खुर्दिया वनखंड में अवैध खनन की रोकथाम के लिए जंगल के रास्तों को बंद कराया है। वहीं पुलिस थाना सरमथुरा ने वन कर्मी पर ट्रैक्टर चढ़ा कर हत्या करने वाले फरार तीन बजरी माफियाओं सहित अवैध खनन के प्रकरण में एक साल से फरार चल रहे आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है।
थाना प्रभारी हरेन्द्र सिंह गुर्जर ने बताया कि राष्ट्रीय चम्बल घडिय़ाल अभ्यारण्य रेंज सेवर अन्तर्गत वन चौकी झिरी पर बजरी माफियाओं ने वनकर्मी को जान से मारने की नीयत से ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ाकर हत्या करने के आरोप में घटना में संलिप्त फरार आरोपित युवक राममुर्ति पुत्र गजराज निवासी हल्लूपुरा थाना सरमथुरा, दीवान सिंह पुत्र सोनेराम निवासी हल्लूपुरा थाना सरमथुरा एवं धनीराम उर्फ धन्ना पुत्र रामजीलाल निवासी झिरी थाना सरमथुरा को गिरफ्तार किया गया है। थानाप्रभारी ने बताया कि पुलिस जांच में आरोपी तीनों युवकों की भूमिका संलिप्त थी। पुलिस तीनों आरोपियों से गहन पूछताछ करने में लगी है। थाना प्रभारी ने बताया कि प्रकरण में अन्य संलिप्त आरोपियों के बारे में अनुसंधान कर पुलिस सुराग लगाने में जुटी हुई है। इसीप्रकार पुलिस ने अवैध खनन के प्रकरण में 01 वर्ष से फरार आरोपी रघुवीर कुशवाह को किया गिरफ्तार किया है। कार्रवाई में एएसआई राजेन्द्र कुमार, भरोसीराम, भागीरथ, माधव सिंह, भूरसिंह आदि शामिल थे।
खुर्दिया वनखंड में जेसीबी दहाड़ी, जंगल के रास्ते बंद
मंगलवार को वनविभाग ने खुर्दिया वनखंड में एसीएफ चेतराम मीणा के नेतृत्व में जेसीबी मशीन से जंगल के रास्तों को बंद कराया है। रेंजर देवेन्द्र सिंह चौधरी ने बताया कि वनविभाग ने सरकार की अवैध खनन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करते हुए जेसीबी मशीन से रास्तों को बंद कराया है। उन्होंने बताया कि विभाग वनभूमि पर अवैध खनन को अंजाम देने वाले माफियाओं को चिह्नित कर रहा है।
आठ माह से झिरी पुलिस चौकी सूनी
पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश से सरमथुरा उपखंड की सीमा सटी होने के कारण पुलिस अधिकारियों ने सीमावर्ती इलाकों में पुलिस चौकियां खोलने का निर्णय किया गया था। करीब चार बर्ष पूर्व तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ने जनसहयोग से अस्थायी पुलिस चौकी का निर्माण कराकर सरमथुरा थाना अन्तर्गत झिरी में पुलिस चौकी खोली गई थी। झिरी में पुलिस चौकी खुलने के बाद अपराधों पर अंकुश भी लगा था। फिलहाल आठ माह से पुलिस चौकी खाली पड़ी हुई है, हालांकि सरकार ने 75 लाख की राशि खर्च कर पुलिस चौकी के नवीन भवन का निर्माण करा रही है, जो तीन माह में पूर्ण होने की संभावना है।
