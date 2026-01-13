वनकर्मी हत्या प्रकरण में फरार तीन आरोपित गिरफ्तार

थाना प्रभारी हरेन्द्र सिंह गुर्जर ने बताया कि राष्ट्रीय चम्बल घडिय़ाल अभ्यारण्य रेंज सेवर अन्तर्गत वन चौकी झिरी पर बजरी माफियाओं ने वनकर्मी को जान से मारने की नीयत से ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ाकर हत्या करने के आरोप में घटना में संलिप्त फरार आरोपित युवक राममुर्ति पुत्र गजराज निवासी हल्लूपुरा थाना सरमथुरा, दीवान सिंह पुत्र सोनेराम निवासी हल्लूपुरा थाना सरमथुरा एवं धनीराम उर्फ धन्ना पुत्र रामजीलाल निवासी झिरी थाना सरमथुरा को गिरफ्तार किया गया है। थानाप्रभारी ने बताया कि पुलिस जांच में आरोपी तीनों युवकों की भूमिका संलिप्त थी। पुलिस तीनों आरोपियों से गहन पूछताछ करने में लगी है। थाना प्रभारी ने बताया कि प्रकरण में अन्य संलिप्त आरोपियों के बारे में अनुसंधान कर पुलिस सुराग लगाने में जुटी हुई है। इसीप्रकार पुलिस ने अवैध खनन के प्रकरण में 01 वर्ष से फरार आरोपी रघुवीर कुशवाह को किया गिरफ्तार किया है। कार्रवाई में एएसआई राजेन्द्र कुमार, भरोसीराम, भागीरथ, माधव सिंह, भूरसिंह आदि शामिल थे।