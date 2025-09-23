अपहरण मामले में फरार इनामी तीन बदमाश गिरफ्तार

थाना प्रभारी हरिनारायण मीणा ने बताया कि परिवादी दिनेश गुर्जर निवासी बरैलापुरा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि गत 21 जुलाई को हाइवे संख्या 44 स्थित एक ढाबे के पास से कुछ लोग उसे एक गाड़ी में डाल अपहरण कर एमपी की तरफ ले गए। एमपी सीमा में बाबा देवपुरी के पास जंगल में ले जाकर 6-7 लोगों ने मारपीट एवं रुपए व सोने की चेन छीनने ले गए। प्रकरण में पूर्व में महेश गुर्जर को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने मामले में फरार इनामी बदमाश कालू सिंह पुत्र रनवीर सिंह गुर्जर निवासी हेतमपुर थाना सराय छौला मुरैना, मोनू गुर्जर पुत्र बारेलाल निवासी हेतमपुर व बासुदेव उर्फ वासो पुत्र साहब सिंह निवासी हेतमपुर जिला मुरैना को सूचना पर बीहड़ में पीछा कर गिरफ्तार किया है। कार्रवाई में कांस्टेबल लोकेश कुमार, राजवीर सिंह व पप्पू की अहम भूमिका रही।