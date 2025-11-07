नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करने के मामले में आरोपित को तीन साल का कारावास

लोक अभियोजक मिश्रा ने कोर्ट में 11 गवाह पेश किए और दस्तावेजों को साबित कराया। न्यायाधीश राजकुमार ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को आरोपी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने उसे तीन साल के कठोर कारावास और पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही कोर्ट ने पीडि़ता को एक लाख रुपए का प्रतिकार अदा करने का भी आदेश दिया है।