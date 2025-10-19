त्योहार पर सुरक्षा के कड़े इतंजाम, ड्रोन रखी जाएगी निगरानी

- शहर में जगह-जगह लगाए फिक्स पैकेट्स, संदिग्धों पर रहेगी नजर
धौलपुर. दीपावली त्योहार को लेकर शहर समेत जिले भर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। साथ ही शहर में ट्रेफिक व्यवस्था को लेकर भी पुरानी सब्जी मंडी और स्टेशन रोड पर यातायात कर्मियों को तैनात किया है, जिससे जाम की स्थिति से बचा जा सके। दीपावली के त्योहार के अवसर पर असामाजिक तत्व माहौल खराब न करेंए जिस पर अंकुंश लगाए जाने के लिए मोटरसाइकिलों से गश्त करने, सभी थानाधिकारियों को होटलों, रेस्टोरेंट्स, धर्मशालाओं, जुओं के अड्डों, शराब के ठेकों व संवेदनशील स्थानों को चेक करने एवं बाजारों में विक्रेताओं की ओर से विस्फोटक सम्बन्धी सामान व आतिशबाजी के अनाधिकृत विक्रय आदि पर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं।
साथ ही धौलपुर शहर में दीपावली त्यौहार पर बाजारों एवं प्रमुख मार्गों पर ड्रोन से भी निगरानी रखी जाएगी।पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि दीपावली के त्योहार पर वृत्त धौलपुर, मनियां, सैंपऊ की संपूर्ण पुलिस व्यवस्था के प्रभारी अधिकारी मनोज शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय धौलपुर एवं वृत्त सरमथुरा एवं बाड़ी सर्किल की संपूर्ण पुलिस व्यवस्था के प्रभारी अधिकारी एएसपी बाड़ी कमल कुमार जांगिड़ रहेंगे। इसके साथ ही जिले के सभी थानाधिकारियों को स्वयं दोपहर से रात्रि तक माकूल गश्त कर शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।
25 स्थानों पर विशेष चौकसीधौलपुर शहर में 25 स्थानों हरदेव नगर, अस्पताल चौराहा, फूटा दरवाजा, महात्मा नंद बगीची, कमल होटल के पास, काली माई, तोप तिराहा, निहालेश्वर, हनुमान तिराहा, पुराना पोस्ट ऑफिस, पुरानी सब्जी मंडी, मोदी तिराहा, वाटर बॉक्स चौरायाए मदीना कॉलोनी, बड़ा पीर, भामतीपुरा, कैला कॉलोनी, जगदीश तिराहा, पटपराए जगन तिराहा, रेलवे स्टेशन, सतंर रोड, धूलकोट रोड, बस स्टैंड और ओडेला रोड तिराहा पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए फिक्स पिकेट्स पर पुलिस बल तैनात किया गया। जो अपने आस पास विशेष निगरानी रखते हुए सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही धौलपुर शहर में 10 स्थानों पर पैदल सशस्त्र गश्त जाप्ता तैनात किया गया है जो अपने इलाके में पैदल गश्त करेंगे। बाजार एवं भीड़ भाड़ वाले इलाकों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला पेट्रोलिंग यूनिट भी गश्त करेगी।
बाइक से होगी बाजार में गश्त
धौलपुर शहर में सुरक्षा, कानून व्यवस्था एवं यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए 5 मोटरसाइकिलो से अलग अलग इलाकों में लगातार गश्त करते हुए सुरक्षा व कानून व्यवस्था बनाए रखी जाएगी। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक ने सभी वृताधिकारी एवं थानाधिकारियों को अपने अपने इलाको में प्रभावी गश्त करने एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। दीपावली के त्यौहार पर धौलपुर शहर में सभी मुख्य चौराहे, तिराहों एवं बाजार के मुख्य मार्गों पर यातायात का जाप्त तैनात कर यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से बनाए रखने, वाहनों के पार्किंग स्थल पर आने वह वापस लौटने के रास्तों पर यातायात पुलिस व्यवस्था रखने, सुरक्षा की दृष्टि से बिना नंबरी व संदिग्ध वाहनों को रोक कर उनकी जांच पड़ताल के यातायात प्रभारी बलविंदर सिंह को निर्देश दिए हैं।
