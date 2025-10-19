त्योहार पर सुरक्षा के कड़े इतंजाम, ड्रोन रखी जाएगी निगरानी

25 स्थानों पर विशेष चौकसीधौलपुर शहर में 25 स्थानों हरदेव नगर, अस्पताल चौराहा, फूटा दरवाजा, महात्मा नंद बगीची, कमल होटल के पास, काली माई, तोप तिराहा, निहालेश्वर, हनुमान तिराहा, पुराना पोस्ट ऑफिस, पुरानी सब्जी मंडी, मोदी तिराहा, वाटर बॉक्स चौरायाए मदीना कॉलोनी, बड़ा पीर, भामतीपुरा, कैला कॉलोनी, जगदीश तिराहा, पटपराए जगन तिराहा, रेलवे स्टेशन, सतंर रोड, धूलकोट रोड, बस स्टैंड और ओडेला रोड तिराहा पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए फिक्स पिकेट्स पर पुलिस बल तैनात किया गया। जो अपने आस पास विशेष निगरानी रखते हुए सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही धौलपुर शहर में 10 स्थानों पर पैदल सशस्त्र गश्त जाप्ता तैनात किया गया है जो अपने इलाके में पैदल गश्त करेंगे। बाजार एवं भीड़ भाड़ वाले इलाकों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला पेट्रोलिंग यूनिट भी गश्त करेगी।