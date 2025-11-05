ओवरलोड पिकअप के टायर निकले, एक दर्जन घायल

- चार की हालत गंभीर, जिला अस्पताल रेफर
- शादी के बाद बेटी को ससुराल से लेने जाते वक्त हुई दुर्घटना
- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 पर हुई घटना
dholpur, बाड़ी. राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11बी पर एक होटल के पास बुधवार को तीन दर्जन सवारियों से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें एंबुलेंस एवं अन्य संसाधनों से बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां से चार को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रैफर कर दिया।
बाड़ी शहर के कीड़ी मोहल्ला भदौरिया पाड़ा निवासी भूरी कुशवाह और उसके परिवार के लोग 2 नवंबर को हुई शादी के बाद अपनी बेटी को विदा कराने और समदोरा करने उसकी ससुराल मासलपुर के पास बड़ा गांव जा रहे थे। पिकअप में तीन दर्जन लोग सवार थे, जिनमें महिला और छोटे बच्चे भी शामिल थे। जैसे ही पिकअप बाड़ी शहर से निकलकर हाइवे पर पहुंची, ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। अचानक गाड़ी के आगे और पीछे का पहिया निकल गया और वह अनियंत्रित होकर तीन पलटी खाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गाड़ी में सवार लोग सडक़ पर जा गिरे। जिनमें एक दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं कुछ लोगों को चोटें आई हैं। घायलों को बाड़ी अस्पताल लाया गया। जहां से चार घायलों को जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया है।
भदौरिया पाड़ा निवासी पार्षद मंगल सिंह कुशवाहा ने बताया कि 2 नवंबर को उनके मोहल्ले में भूरी की लडक़ी संजू की शादी हुई थी। जिसकी विदा कराने परिवार के लोग डीसीएम से जा रहे थे। दुर्घटना में अजय सिंह पुत्र अर्जुन सिंह, सुमित पुत्र भूरी सिंह, भूरी पुत्र बाबूलाल, संजू पुत्र रामनिवास, अनूप पुत्र कल्याण, बल्लाराम, ओमप्रकाश गरसिया, राहुल, सुनील, लोकेश, संजय, रामबेटी, नत्थो, पुष्पा, रामसखी, मल्ला के साथ 6 वर्षीय बालिका रिया पुत्री बल्लाराम के साथ कुछ अन्य लोग भी घायल हैं चार घायलों को धौलपुर रेफर किया है।
ट्रक से नहीं भिड़ी पिकअप
दुर्घटना में भले ही एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं, लेकिन गनीमत यह रही की अनियंत्रित पिकअप सामने से आ रहे ट्रक से नहीं भिड़ी। अन्यथा कोई भी बड़ी जनहानि हो सकती थी। ट्रक चालक ने भी तेजगति से ब्रेक लगा दिए जिससे बड़ा हादसा टल गया।
