ओवरलोड पिकअप के टायर निकले, एक दर्जन घायल

बाड़ी शहर के कीड़ी मोहल्ला भदौरिया पाड़ा निवासी भूरी कुशवाह और उसके परिवार के लोग 2 नवंबर को हुई शादी के बाद अपनी बेटी को विदा कराने और समदोरा करने उसकी ससुराल मासलपुर के पास बड़ा गांव जा रहे थे। पिकअप में तीन दर्जन लोग सवार थे, जिनमें महिला और छोटे बच्चे भी शामिल थे। जैसे ही पिकअप बाड़ी शहर से निकलकर हाइवे पर पहुंची, ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। अचानक गाड़ी के आगे और पीछे का पहिया निकल गया और वह अनियंत्रित होकर तीन पलटी खाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गाड़ी में सवार लोग सडक़ पर जा गिरे। जिनमें एक दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं कुछ लोगों को चोटें आई हैं। घायलों को बाड़ी अस्पताल लाया गया। जहां से चार घायलों को जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया है।