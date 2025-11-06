अनियंत्रित होकर टे्रक्टर ट्रॉली, 1 की मौत 3 घायल

धौलपुर. सदर थाना अंतर्गत चांदपुर चौराहे के पास एक ट्रेक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक जने की मौत हो गई जबकि तीन अन्य घायल हो गए। पचगांव चौकी प्रभारी सुरेश चंद्र ने बताया कि कुछ लोग बाड़ी सदर थाना क्षेत्र स्थित गजपुरा गांव से सैंया पशुओं का चारा लेने के लिए जा रहे थे। रास्ते में गांव चांदपुर के पास हादसा हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चार घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जिसमें गजपुरा निवासी 53 वर्षीय महेन्द्र पुत्र रामभरोसी की मौत हो गई।