धौलपुर

अनियंत्रित होकर टे्रक्टर ट्रॉली, 1 की मौत 3 घायल

सदर थाना अंतर्गत चांदपुर चौराहे के पास एक ट्रेक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक जने की मौत हो गई जबकि तीन अन्य घायल हो गए।

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Nov 06, 2025

अनियंत्रित होकर टे्रक्टर ट्रॉली, 1 की मौत 3 घायल

धौलपुर. सदर थाना अंतर्गत चांदपुर चौराहे के पास एक ट्रेक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक जने की मौत हो गई जबकि तीन अन्य घायल हो गए। पचगांव चौकी प्रभारी सुरेश चंद्र ने बताया कि कुछ लोग बाड़ी सदर थाना क्षेत्र स्थित गजपुरा गांव से सैंया पशुओं का चारा लेने के लिए जा रहे थे। रास्ते में गांव चांदपुर के पास हादसा हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चार घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जिसमें गजपुरा निवासी 53 वर्षीय महेन्द्र पुत्र रामभरोसी की मौत हो गई।

वहीं, घायल कांसौटी खेड़ा निवासी 36 वर्षीय प्रभास कुमार शर्मा पुत्र रामसहाय, धीमरी निवासी 40 वर्षीय राजेंद्र पुत्र ललई और बाड़ी सदर निवासी 35 वर्षीय राम वकील पुत्र श्यामा शामिल हैं। प्रभाष कुमार शर्मा और राजेंद्र को गंभीर चोटें पहुंची। जिस पर इन्हें जिला अस्पताल भिजवाया। बताया जा रहा है कि सभी लोग गजपुरा से सैंया आगरा पशुओं का चारा लेने जा रहे थे। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया है।

Published on:

06 Nov 2025 06:28 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / अनियंत्रित होकर टे्रक्टर ट्रॉली, 1 की मौत 3 घायल

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

