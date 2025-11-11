शिक्षा विभाग में तबादला नीति को ठेंगा: दो माह बाद भी कुर्सी छोडऩे को राजी नहीं एक दर्जन प्राचार्य

राज्य सरकार की ओर से सितंबर महीने में प्राचार्य स्कूल शिक्षा की जारी स्थानांतरण सूची में जिले के अंदर और जिले से बाहर 80 के करीब प्रधानाचार्यों के स्थानान्तरण किए गए थे। जिले के विभिन्न उच्च माध्यमिक विद्यालयों में तैनात प्रधानाचार्य जो बाहर के जिलों के थे या जो जिले के हैं जिनका इच्छित स्थान पर तबादला किया गया था, उन्होंने स्थानांतरण के तुरंत बाद अपने-अपने स्कूलों में कार्य ग्रहण कर लिया, लेकिन जिले के करीब दो दर्जन प्राचार्य ऐसे हैं जो स्थानांतरण के करीब पौने दो माह बाद भी स्थानांतरित विद्यालय से कार्य मुक्त नहीं हुए हैं और अपनी कुर्सी पर जमे हुए हैं, जबकि निदेशक माध्यमिक शिक्षा की ओर से 22 सितंबर को 4527 जारी की गई प्राचार्य स्थानांतरण सूची में सभी शिक्षा अधिकारियों को शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से तत्काल कार्य मुक्ति कार्यक्रम कर इस कार्यालय को अवगत कराने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन खुद को रसूखदार मानकर तबादलों के बाद भी कुर्सी पर जमे इन प्रधानाचार्यों ने आदेश का खुला उल्लंघन करते हुए स्थानान्तरित विद्यालय को कार्यमुक्त नहीं होकर सरकार के आदेश को खुली चुनौती दी है, लेकिन जिले के शिक्षा विभाग के अधिकारी इन प्रधानाचार्यों के रसूख के आगे बेबस नजर आ रहे हैं।