बीस हजार का इनामी बदमाश बंटी गुर्जर गिरफ्तार

सोने का गुर्जा थाना अधिकारी महेश चंद्र ने बताया की 14 फरवरी को दौराने गस्त थाने के हेड कांस्टेबल हल्केराम को सूचना मिली की डांग में चोरी की बाइकों की खरीद फरोख्त हो रही है। उक्त सूचना पर पुलिस जाप्ते में मौके पर जाकर कार्रवाई की। जहां से दो चोरी की बाइक जप्त की गई। मौके से आरोपी अनार सिंह पुत्र केदार गुर्जर और बलवीर पुत्र मंगल गुर्जर को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान अन्य आरोपी भागने में सफल रहे। मामले में रिपोर्ट दर्ज हुई। आरोपी नेहने पुत्र बच्चू सिंह के साथ खरीद-खरोफ्त में शामिल बाड़ी के तुलसी वन रोड निवासी वकील कुरैशी पुत्र शरीफ कुरैशी को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजे दिया गया। इस दौरान आरोपियों से पूछताछ में बंटी गुर्जर पुत्र केदार निवासी प्रभु की खिरकारी होना सामने आया जो पुलिस के हाथ नहीं लगा। गिरफ्तारी को लेकर धौलपुर एसपी ने बीस हजार का इनाम घोषित था।