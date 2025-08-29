अवैध शराब, चंबल रेता और हथियार मामलों में दो गिरफ्तार, एक फरार

थाना मनियां क्षेत्र में एक और कार्रवाई के दौरान अवैध चंबल रेता बजरी से भरी ट्रॉली को जब्त किया गया। पुलिस के पहुंचने पर ट्रॉली चालक मौके पर ट्रैक्टर को लेकर फरार हो गया। कार्रवाई के दौरान रेता से भरी ट्रॉली को कब्जे में लिया गया है। फरार ट्रैक्टर चालक की तलाश जारी है। पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है और जल्द ही आरोपी की पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी। डीएसटी टीम की सूचना के आधार पर पुलिस ने सादिकपुर रोड स्थित हनुमान मंदिर के पास एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 5 जिंदा कारतूस और 7 खाली कारतूस (.315 बोर) बरामद किए गए। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान विजय पुत्र हरकिशन, जाति सक्सैना, उम्र 59 वर्ष, निवासी सादिकपुर, थाना मनियां, जिला धौलपुर के रूप में हुई है। विजय के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और पूछताछ जारी है कि कारतूस वह किस उद्देश्य से रखे हुए था।