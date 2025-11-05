दो दिन की समय सीमा, नहीं तो दुकानें होंगी सीज

नगर परिषद का अग्निशमन दस्ता गुलाब बाग चौराहा स्थित आकाश कलेक्शन, जोधपुर मिष्ठान भंडार, बीकानेर मिष्ठान भंडार और श्याम बाबा मिष्ठान भंडार पर फायर एनओसी निरीक्षण करने पहुंचे। इन्होंने न ही अभी तक परिषद से फायर एनओसी ली है और न ही फायर इक्विपमेंट लगवाए हैं। जानकारी के अनुसार परिषद ने इन्हें गत दिवस फायर एनओसी के लिए नोटिस भी जारी किया था, लेकिन इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाने के बाद टीम मंगलवार को कार्रवाई करने पहुंच गई। जिसके बाद संचालकों ने परिषद की टीम से दो दिन का वक्त मांगते हुए जल्द ही फायर एनओसी और इक्विपमेंट लगवाने की बात कही। अग्निशमन प्रभारी वृशभान सिंह ने बताया कि दुकान संचालकों ने दो दिन का वक्त मांगा है। जिस कारण हमने उन्हें दो दिन की समय सीमा दी। समय सीमा में अगर फायर सिस्टम नहीं लगाए जाते हैं तो दुकानों पर सीज की कार्रवाई की जाएगी। बताया जाता है कि इन तीन मिष्ठान्न भंडारों में से किसी एक की दुकान में गत दिनों आग लग गई थी, गनीमत रही कि आग पर काबू पा लिया गया था।