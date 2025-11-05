Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धौलपुर

दो दिन की समय सीमा, नहीं तो दुकानें होंगी सीज

शहर के व्यस्त चौराहा गुलाब बाग चौराहा स्थिति चार प्रतिष्ठानों पर नगर परिषद की टीम फायर एनओसी को लेकर कार्रवाई करने पहुंची। जिनके पास न एनओसी थी और न ही फायर इक्विपमेंट। कार्रवाई के दौरान प्रतिष्ठान संचालकों ने परिषद से दो दिनों का वक्त मांगा है। इस दौरान उन्होंने फायर सिस्टम लगवाने का आश्वासन दिया है।

less than 1 minute read
Google source verification

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Nov 05, 2025

दो दिन की समय सीमा, नहीं तो दुकानें होंगी सीज Two days' deadline, otherwise shops will be seized

फायर एनओसी को लेकर परिषद की चार प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई

दुकानदार संचालकों ने मांगा दो दिन का वक्त

धौलपुर.शहर के व्यस्त चौराहा गुलाब बाग चौराहा स्थिति चार प्रतिष्ठानों पर नगर परिषद की टीम फायर एनओसी को लेकर कार्रवाई करने पहुंची। जिनके पास न एनओसी थी और न ही फायर इक्विपमेंट। कार्रवाई के दौरान प्रतिष्ठान संचालकों ने परिषद से दो दिनों का वक्त मांगा है। इस दौरान उन्होंने फायर सिस्टम लगवाने का आश्वासन दिया है।

नगर परिषद का अग्निशमन दस्ता गुलाब बाग चौराहा स्थित आकाश कलेक्शन, जोधपुर मिष्ठान भंडार, बीकानेर मिष्ठान भंडार और श्याम बाबा मिष्ठान भंडार पर फायर एनओसी निरीक्षण करने पहुंचे। इन्होंने न ही अभी तक परिषद से फायर एनओसी ली है और न ही फायर इक्विपमेंट लगवाए हैं। जानकारी के अनुसार परिषद ने इन्हें गत दिवस फायर एनओसी के लिए नोटिस भी जारी किया था, लेकिन इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाने के बाद टीम मंगलवार को कार्रवाई करने पहुंच गई। जिसके बाद संचालकों ने परिषद की टीम से दो दिन का वक्त मांगते हुए जल्द ही फायर एनओसी और इक्विपमेंट लगवाने की बात कही। अग्निशमन प्रभारी वृशभान सिंह ने बताया कि दुकान संचालकों ने दो दिन का वक्त मांगा है। जिस कारण हमने उन्हें दो दिन की समय सीमा दी। समय सीमा में अगर फायर सिस्टम नहीं लगाए जाते हैं तो दुकानों पर सीज की कार्रवाई की जाएगी। बताया जाता है कि इन तीन मिष्ठान्न भंडारों में से किसी एक की दुकान में गत दिनों आग लग गई थी, गनीमत रही कि आग पर काबू पा लिया गया था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Nov 2025 06:08 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / दो दिन की समय सीमा, नहीं तो दुकानें होंगी सीज

बड़ी खबरें

View All

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

रफ्तार का कहर: डंपर ने 2 वषीय बालिका समेत 3 को रौंदा, मौत

रफ्तार का कहर: डंपर ने 2 वषीय बालिका समेत 3 को रौंदा, मौत The havoc of speed: A dumper crushed three people, including a 2-year-old girl, to death
धौलपुर

शरद महोत्सव: तारीख पर…तारीख…पर मेला का शुभारंभ अभी तक नहीं

शरद महोत्सव: तारीख पर...तारीख...पर मेला का शुभारंभ अभी तक नहीं Sharad Mahotsav: The fair has not yet been inaugurated on a date... but on a date.
धौलपुर

राजस्थान में फिर डंपर ने बरपाया कहर, बाइक सवार तीन लोगों को कुचला, मां-बेटी और मामा की मौत

धौलपुर

यातायात का उल्लंघन करने पर वाहन किये सीज,परिवहन विभाग ने पुलिस के साथ मिलकर की संयुक्त कार्रवाई

यातायात का उल्लंघन करने पर वाहन किये सीज,परिवहन विभाग ने पुलिस के साथ मिलकर की संयुक्त कार्रवाई Vehicles seized for traffic violations, Transport Department takes joint action with police
धौलपुर

अवैध शराब के ठिकाने पर दबिश, वाश और दो भट्टियां की नष्ट

अवैध शराब के ठिकाने पर दबिश, वाश और दो भट्टियां की नष्ट Illegal liquor den raided, wash and two furnaces destroyed
धौलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.