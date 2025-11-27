यूपी बॉर्डर पर दो बड़े हादसे: छह ट्रक भिड़े, दो ड्राइवर फंसे

- हादसों के चलते हाइवे पर फंसे वाहन, पुलिस दिखी सुस्त
dholpur. मनियां थाना क्षेत्र में उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर गुरुवार तडक़े हुए दो सडक़ हादसों ने हाइवे पर हो रही अव्यवस्थाओं ने पोल खोल दी। यहां पर आपस में छह ट्रक भिड़ गए। हादसे में दो ड्राइवर ट्रकों की केबिन में फंस गए। जिन्हें बाद में बड़ी मशक्कत के बाद निकाला। सडक़ हादसे यहां कुछ देर के लिए जाम की स्थिति बन गई।
जानकारी के अनुसार पहला हादसा बरैठा चौकी के पास पार्वती नदी पुल पर हुआ। ढलान पर एक ट्रक के अचानक ब्रेक लगाने से पीछे चल रहे चार ट्रक एक-दूसरे से जा भिड़े। सबसे पीछे चल रहे ट्रक का ड्राइवर अभिषेक यादव निवासी सागर (मप्र) केबिन में फंस गया। लोगों का आरोप है कि बरैठा चौकी पुलिस ने मामले को हल्के से लिया। कुछ दूरी पर मौजूद पुलिस चौकी का स्टाफ कुछ देरी से पहुंचा। उधर, पुलिस ने पीछे से आने वाले ट्रकों को कोई चेतावनी नहीं दी और न ही कोई ट्रैफिक कंट्रोल किया। जिससे हाइवे पर अव्यवस्था और अफरा-तफरी का माहौल रहा।
रैस्क्यू के दौरान एक और ट्रक भिड़ा
पहले हादसे का रेस्क्यू चल रहा था कि उसी बीच दूसरी ओर ग्वालियर-आगरा लेन पर एक और ट्रक ने अचानक ब्रेक लगाए और पीछे से आ रहे ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। इस वाहन का ड्राइवर रमेश निवासी ललितपुर (उप्र) अपने केबिन में फंस गया। लोगों ने कहा कि पहली घटना के बाद भी पुलिस ने सबक नहीं लिया और दूसरी लेन पर ट्रैफिक धीमा कराने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस केवल औपचारिकता करती नजर आई। दोनों हादसों के बाद लगभग एक घंटे तक हाइवे जाम रहा। लोगों का कहना है कि पुलिस की मौजूदगी के बावजूद जाम हटाने की प्रक्रिया बेहद सुस्त रही और ट्रक चालकों तथा राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
