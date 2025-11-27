यूपी बॉर्डर पर दो बड़े हादसे: छह ट्रक भिड़े, दो ड्राइवर फंसे

पहले हादसे का रेस्क्यू चल रहा था कि उसी बीच दूसरी ओर ग्वालियर-आगरा लेन पर एक और ट्रक ने अचानक ब्रेक लगाए और पीछे से आ रहे ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। इस वाहन का ड्राइवर रमेश निवासी ललितपुर (उप्र) अपने केबिन में फंस गया। लोगों ने कहा कि पहली घटना के बाद भी पुलिस ने सबक नहीं लिया और दूसरी लेन पर ट्रैफिक धीमा कराने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस केवल औपचारिकता करती नजर आई। दोनों हादसों के बाद लगभग एक घंटे तक हाइवे जाम रहा। लोगों का कहना है कि पुलिस की मौजूदगी के बावजूद जाम हटाने की प्रक्रिया बेहद सुस्त रही और ट्रक चालकों तथा राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।